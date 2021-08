Slik blir fadderuka: – Ingenting som står i veien for å ha togafest

– Vi er godt kjent med de gjeldene restriksjonene, og det er ingenting som står i veien for at man kan ha både togafest og andre typiske fadderuke-aktiviteter i tråd med disse. Bra skal det bli! Vi er godt forberedt.

Det sier Frida Reikvam, leder for Fadderrullan ved BI i Trondheim.

Det er de som er ansvarlige for gjennomføringen av fadderuka der.

– Vi gleder oss veldig, og har tro på at det kommer til å bli veldig gøy. De nye studentene skal få kjekk start på tiden sin her i Trondheim, sier hun.

Nå åpner et av Norges største senter av sitt slag i Trondheim - Gaming er for alle, og alle skal kunne game her. Vi gleder oss enormt til å åpne dørene.

Kun fadderuke for førsteårsstudenter

Tilbake i mai foreslo forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) at høstens fadderuker skulle inkludere også fjorårets førsteårsstudenter. Det ville betydd dobbelt så store arrangement.

Det blir det ikke noe av hos BI.

– Det blir ikke noen fadderuke for andreårsstudentene, men det blir mye aktivitet i studentforeningen gjennom året for å kompensere, sier Reikvam.

– En fadderuke er avhengig av faddere, da kan ikke alle kan være fadderbarn, påpeker Fadderrullan-lederen.

Temaer, kohorter og testing

Allerede ved første skoledag, immatrikuleringen, begynner inndelingen av grupper og kohorter. Mandag sender BI halvparten av fadderbarna på rebusløp, mens resten har immatrikuleringsseremoni. Alt foregår klassevis.

Tirsdag gjør de et bytte.

Deretter er det studentorganisasjonen som tar over opplegget.

– Under selve fadderuka bruker vi eventselskapet Mojo Event, som skal tilrettelegge for en forsvarlig gjennomføring. Det blir mange ulike lokaler og kohorter, forklarer Reikvam.

De skal ha ulike tema gjennom uken, og vil på denne måten sørge for en rød tråd og et fellesskap selv om alle ikke kan samles på samme sted. Da Trd.by snakker med Reikvam, er hele programmet enda ikke sluppet.

Faddersjefen opplyser at de venter seg rundt 750 fadderbarn hos BI.

– Hva vil dere gjøre for å sikre godt smittevern?

– Vi vil oppfordre til testing. Vi deler ut selvtester første skoledag til absolutt alle, og oppfordrer til å bruke hurtigteststasjonene som vil bli plassert rundt om i Trondheim. Vi ber folk holde seg hjemme om de ikke er i form.

Alkoholfritt for DMMH-studentene

For faddere og fadderbarn på Dronning Mauds Minnes Høgskole (DMMH) er det også lagt opp til ei uke med aktiviteter og leker.

– Fadderuka blir litt spesiell med tanke på korona, selv om det holder på åpnes opp. Så er jo smittevern fortsatt i fokus. Så alle våre arrangementer er alkoholfrie for å kunne ta best mulig vare på det smittevernet, sier leder i fadderstyret på skolen, Bjørn Anders Nubdal.

Smittevern er i høysetet, hvor trygghet og inkludering er deres to hovedverdier, forteller Nubdal.

Studentene blir første dagen delt inn i grupper og kohorter, som gjelder hele uka.

Nubdal røper at de vil arrangere både «Amazing race», for å bli kjent med byen og campus, og grilldag, hvor de blir tildelt hver sin grill i ulike soner på Campus.

– Jeg tror det kommer til å bli suksess i år også, som det har blitt tidligere. Vi gleder oss til å ta imot nye studenter, sier han.

Alkoholforbud hos NTNU

Også i år har linjeforeningene ved NTNU måttet finne kreative løsninger til fadderuken.

Tidligere har linjeforeningene fått bruke NTNUs lokaler til å gjennomføre alkoholbaserte fadderarrangementer, men i år er ikke NTNUs lokaler mulig å låne dersom linjeforeningene vil drikke alkohol.

Alkohol må derfor nytes andre steder enn på campus.

– Fadderuken har stor betydning for de som deltar, og vi prøver å få flest mulig til å være med i minst mulige grupper, sa Kine Kringen, faddersjef ved «STØH» - studentforeningen ved NTNU Handelshøyskolen, til Adresseavisen tidligere i uka.

Seniorrådgiver ved NTNUs kommunikasjonsavdeling, Nina Kotte sa da at alkoholforbudet er en del av NTNUs retningslinjer for bruk av campus, men Kotte forteller at de har lagt godt til rette for resten av fadderuken.

Blant annet er det satt ned en arbeidsgruppe som skal hjelpe faddersjefene med smittevern og kommunikasjon.

Hurtigtester i fadderuka

Trondheim kommune deler ut gratis hurtigtester til alle nye studenter i Trondheim og deres faddere.

– De fleste studenter har fått første vaksinedose, men deltavarianten gjør at mange likevel kan bli smittet og være smitteførende, sier kommuneoverlege Tove Røsstad i Trondheim kommune i en pressemelding.

Hun oppfordrer derfor alle nye studenter og faddere om å teste seg før fadderuka starter.