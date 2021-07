Da Ida Marie (22) skulle kjøpe seg bussbillett i Trondheim, fikk hun bakoversveis: - Jeg synes det er sykt

- Jeg har akkurat flytta hit, og ville finne ut hvor dyrt det ville bli for meg å bo i Trondheim som student. Du må passe på at du har råd til alt. Da fant jeg fort ut at om bussprisene er så dyre, har jeg ikke penger til det, sier Ida Marie Espeland til Trd.by.

22-åringen fra Steinkjer har bodd i både Oslo, Bergen og Tromsø, og nå står studentlivet i Trondheim for tur. Men på bussfronten synes ikke Ida Marie at Trondheim er noe særlig til studentby.

Ikke råd til buss hver måned

Som student i Trondheim koster en enkeltbillett 40 kroner, på lik linje med billett til både ungdom og voksen. En 30-dagersbillett koster 520 kroner.

I Oslo koster tilsvarende billett 477 kroner, 440 i Bergen og 300 i Stavanger.

- Jeg reagerer veldig på prisen her i Trondheim, som skal være en studentby. Jeg synes det er sykt at det skal være så dyrt her.

Ida Marie forklarer at hun som student må sette opp et budsjett for å få pengene til å strekke til, og at hun kun kan ta seg råd til buss i vinterhalvåret.

- Med strøm havner husleia på rundt 7000 kroner, og fra Lånekassen for du rundt 8400 kroner. Skal du ta buss i tillegg, blir det lite å leve på. Du har nesten ikke annet valg enn å ha en jobb ved siden av.

- Ypperlig timing

AtB eies av Trøndelag fylkeskommune, og det er partene i Miljøpakken som bestemmer prisnivået på kollektivtrafikken i Stor-Trondheim. Fylkesdirektør for samferdsel, Erlend Solem, mener utspillet til Ida Marie både er berettiget - og at timingen er ypperlig:

- Hun setter nå saken på dagsorden, og det er kjempebra at studentsaken fremmes. Det er bra vi får en debatt på det, og det er tydelig at Trondheim har fått en god ny innbygger. Knallbra!

Miljøpakken har fått 50 millioner kroner årlig fra staten for å redusere kollektivprisene, og i august/september skal forslaget på hvordan disse kronene skal brukes bestemmes og sendes til politisk behandling.

I dette forslaget vil fylkeskommunen utvide tilbudet for barn og ungdom, der barn opp til seks år (tidligere fire) skal reise gratis, og at ungdomsbilletten skal utvides fra 16 til 18 år. Studentene får foreløpig ikke noen prisreduksjon, men Solem påpeker at alle midlene i forslaget ennå ikke er ferdig disponert.

- Studentpolitikerne bør ta dialogen med politikerne i sine kanaler, inviter til debatt og sett søkelys på det. Om studentene hiver seg rundt over sommeren i august, er timingen kjempebra. Å sammenligne prisene i de ulike byene er veldig relevant, påpeker fylkesdirektøren.

Håper på prismatch

AtB gir i dag også muligheten for å kjøpe 180-dagers-billetter, men dette alternativet er også jevnt over dyrere enn i de andre store norske byene. Ida Marie poengterer at to slike billetter i året heller ikke lønner seg om du mister en måned eller to i forbindelse med sommer- og juleferie.

Studenten håper at partene i miljøpakken også vil vurdere bussprisene for student. I alle fall slik at prisnivået matcher de andre storbyene:

- Jeg håper de kan senke månedsprisen, i alle fall sånn at de matcher enten Bergen eller Stavanger. Det bør jo ikke være så mye dyrere her enn i de andre byene.