- Så enkelt lykkes du med nettdating

De fleste som har datet på nett vet at det mest tricky er den første meldinga. For hva skriver du egentlig? Å snakke om vær og vind blir fort upersonlig, en sjekkereplikk er kanskje ikke det beste utgangspunktet, og selv en melding om hvordan det går er kanskje ikke beste måte å skape spenning på.

Ifølge nettdatingappen Happn er dette tydeligvis en problemstilling mange av oss kjenner på kroppen. Bare 17 prosent av de til sammen 4155 brukerne i undersøkelsen foretrekker å ta initativ til en samtale.

Slik vil vi bli sjekket opp Med en kompliment 44 % Med en spøk 36 % Med å spørre hvordan det går 35 % Med en vennlig åpningshilsen 32 % Med en forklaring på hvorfor vedkommende ble interessert 31 % Med en sjekkereplikk 18 % Jeg vil gjerne selv ta initiativ til en samtale 17 % Med en emoji 9 %

Må falle naturlig

Ifølge pressetalskvinne Claire Certain i Happn er trenden tydelig:

- De fleste av oss foretrekker å bli kontaktet på en naturlig og respektfull måte, sier hun.

Certain forteller videre at vi ønsker at samtaler på datingapper i stor grad skal foregå som ellers i livet.

- En kompliment, en spøk eller en enkel åpningshilsen er ofte nok sier hun.

Så raskt vil vi møte nettdaten Noen dager 48 % Noen uker 16 % En uke 15 % Spør med én gang om vi skal treffes 10 % En dag 7 % Flere måneder 2 %

Møt hverandre så snart som mulig

Et annet funn som kommer frem i undersøkelsen er at de aller fleste ønsker å møtes tidlig. Akkurat det er ikke brukerne av Happn alene om å mene er smart.

Den tyske flørtetreneren Manuel Gonzalez har tidligere uttalt til Side3 at sjekking på datingapper kan være tricky, og at det beste er å få til et møte nettopp for å utvikle en naturlig relasjon.

- Mitt beste tips for de som bruker Tinder mye, er å forsøke å treffe personen man prater med så raskt som mulig i "levende livet". Det er først da man oppdager om man har kjemi og trives sammen.

