Marte (21): - Ofte blir slike barn nærmest avskrevet som sjenert eller frekk, noe som er veldig fælt for den det gjelder

Marte Fredriksen fra Trondheim har jobbet som modell siden hun var 17 år gammel, og har tilbrakt brorparten av de siste årene i utlandet, med oppdrag både i London og nå senest i Los Angeles.

- Det var da jeg begynte så reise rundt som modell at jeg ble helt kvitt angsten. Det var en liten åpenbaring for meg, verden er så stor, og jeg burde være stolt av meg selv og vise stemmen min, sier Marte Fredriksen til Trd.by.

LES OGSÅ: Hege (23) gidder ikke å gå ned i vekt for en jobb

Trondheimsjenta forteller om en lang og tøff reise til dit hun er i dag. Allerede da Marte skulle begynne i barnehagen merket moren hennes at hun ikke snakket med de andre barna.

- Hun kunne hente meg utenfor, og jeg snakket som bare det. Hentet hun meg inne, sa jeg ingenting. Etter hvert fikk hun beskjed fra en barnehageansatt om at «Marte snakker ikke». Det tok en god stund før hun fant ut av hva det var.

LES OGSÅ: Anders (20) fra Trondheim debuterte som proffbokser i fjor - nå har han sikret seg modellkontrakt i USA

Frustrasjon og kvelder med gråt

Marte husker ennå godt følelsen av å ikke få til å snakke med de andre barna.

- Det var en forferdelig følelse når de andre barna spurte meg om hvorfor jeg ikke snakket, og så klarte jeg ikke å si noe. Barn er barn og vil alltid spørre, men det å ikke få til å svare er en fæl følelse. Blant alle ungene føler du deg helt alene. Jeg husker masse frustrasjon og kvelder der jeg skreik, forteller Marte.

Tre år gammel fikk Marte diagnosen selektiv mutisme, en angstlidelse som ofte blir oppdaget nettopp hos barn i 3-5-årsalderen. Hun forklarer at mange hverken har hørt om eller forstår barn med denne diagnosen.

- Ofte blir slike barn nærmest avskrevet som sjenert eller frekk, noe som er veldig fælt for den det gjelder. Sliter du med dette føler du deg veldig utrygg i det som oppleves som hverdagslige situasjoner for andre. Du klarer ikke å få ut noe som helst, det kjennes ut som om kroppen stivner helt, forklarer hun.

LES OGSÅ: Mela (20) mener at tekst om angst og depresjon fint kan kombineres

Fakta: Selektiv mutisme (SM) Barn med denne tilstanden kan snakke, og snakker i noen situasjoner/overfor noen personer, men de er tause i andre situasjoner/i nærvær av andre personer. Adferden er konsekvent og vedvarer over tid.

Barna har som regel normal språkutvikling og snakker der de føler seg trygge og avslappet, som for eksempel i kjernefamilien.

SM er en angstlidelse som ofte blir oppdaget hos barn i 3-5 års alderen og i forbindelse med overganger til dagmamma/barnehage/skole.

Mange av SM-barna lider også av sosial angst.

Kilde: mutisme.no

Ønsker å hjelpe andre

Nå er Marte semifinalist i årets Miss Norway. Hun forklarer at den største grunnen til at hun valgte å melde seg på ikke er skjønnhetsdelen av konkurransen, men muligheten den gir for å nå ut til mange med saker man er opptatt av.

- For meg er delen med å kunne fremme en sak det absolutt viktigste for meg, jeg vil bruke deltakelsen til å nå ut til flere og vise at det finnes håp og at man ikke er alene, forklarer hun.

LES OGSÅ: Anniken (25): - Jeg var for svak til å leve. Men for sterk til å dø

Gjennom sin blogg har hun skrevet flere innlegg om diagnosen på engelsk for å kunne nå ut til flest mulig.

- Jeg nådde ut til mange flere enn jeg hadde trodd, og det var flere foreldre som tok kontakt der de skrev om sine egne barn. Det var også flere voksne på nærmere 40 år som sliter med dette ennå. De har blitt straffet hjemme og på skolen, fordi ingen forsto eller hadde kunnskap om det. Det er veldig trist, det er hele liv som ikke får levd ordentlig, sier hun.

I mars får deltakerne vite hvem som er med videre til finalen, og vinneren av Miss Norway 2018 kåres i sommer.

- Hva ville det bety for deg å vinne?

- Det ville betydd veldig mye. Da kunne jeg få representert Norge også internasjonalt i Miss Universe, og kan nå ut til enda flere som sliter med det jeg slet med. Hadde jeg ikke hatt denne sykdommen selv, hadde jeg ikke visst om den.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no