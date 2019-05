Er dette tidenes rareste sommerjobber?

Jada. Da var det den tiden igjen. Sommer!

Tradisjonen tro har vi fått skiftende vær i Trøndelag også i år. Og det er garantert en gjeng med unge, lovende som skal ta sine første, vaklende steg inn i (sesong)arbeidslivet.

Plenklipper. Jordbærplukker? Snegleplukker? Hønepasser? Dette er jobber som kanskje faller i fanget på de som sjekker sommerjobber i Trondheim.

Men det finnes langt særere ting å ta seg til for å tjene en slant!

Byas har tatt et aldri så lite mageplask i eget arkiv og det store Internettet for å sjekke noen av de særeste sommersyslene folk gjør mot betaling.

Donald-høytleser

For to år siden ble Pernille (19) ansatt for å lese Donald-blader høyt for andre mennesker. Hun hadde blant annet oppdrag hjemme hos barnefamilier og på barneavdelingen på Rikshospitalet.

– Jeg tenkte det var en enkel måte å tjene penger på i sommer, samtidig som jeg kunne glede andre gjennom jobben, fortalte hun til Dinside.

Fyrvokter-vikar

Jobben må være ganske spesiell hvis man er én av to i landet som har stillingstittelen. På landets sydlige spiss Lindesnes trenger nemlig de to eneste fyrvokterne i landet litt ferie av og til, og Kystverket etterlyser dermed to vikarer i sommermånedene som kan gå på skift, meldte Sysla.

– Vi trenger noen som liker utfordringer og ikke blir så lett stresset. De skal helst kunne gjøre ti ting på en gang og like å snakke med folk, sa fyrvokter Kjell Olsen til Maritime.no.

Hippie

17 år gamle Stian landet sommerjobben som hippie i 2010. Jobben? Å guide besøkende gjennom 70-tallet på turistattraksjonen Maihaugen i Lillehammer.

– Det er veldig, veldig gøy. Jeg lærer mye jeg ikke visste om 70-tallet. Og jeg får spilt gitar, og det liker jeg godt, sa han til NRK.

Misjonær

Dette er nok helst en jobb for den som føler seg kallet, bokstavelig talt. Laagendalsposten kunne meldte om Peder Otieno fra Kongsberg (21) som fikk den noe uvanlige sommerjobben som Stillehavs-misjonær.

– For meg er det helt fantastisk. Jeg kunne ikke tenke meg å gjøre noe annet en dette, sa sommermisjonæren - som for øvrig ikke fikk betalt for jobben.

Solkremsmører

En annen jobb som kanskje ikke er for hvemsomhelst, er nok denne: Solkremsmører! I 2010 kunne Dagbladet melde at badebyen Les Sables d'Olonne søkte intet mindre enn to solkremsmørere.

De to heldige, en mann og en kvinne, ville få betalt 850 euro i uka, omkring 6800 kroner etter datidens valutakurs, for å hjelpe tilreisende med riktig solbeskyttelse. Det hele var først og fremst et pr-stunt for å trekke flere turister til byen.

Bananskreller

Ja, dette var vel strengt tatt ikke en sommerjobb, men så spesiell at den nesten må nevnes på denne lista. I 2011 var det nemlig mye skriving om unge svensker som tok jobber nordmennene ikke ville ha. Som for eksempel bananskreller på Sunda-fabrikken.

– Det å skrelle bananer klarer de aller fleste. Du trenger jo ikke akkurat være kokk for å skrelle bananer, sa fabrikksjef Ståle Snorteland ved Sundafabrikken til TV2 (som for øvrig var strålende fornøyd med sine svenske bananskrellere).

Sædtapper

Men ok; denne sommerjobben er det nok ingen som slår: I 2008 hadde NRK en reportasje om den noe spesielle sommerjobben til Marit (24).

Hun kapret nemlig sommerjobben som sædtapper hos Norsvin på Hamar etter å ha snublet over annonsen på Finn.no.

- Jeg tenkte at sædtapper sikkert var en grei jobb, sa Marit den gang. Akkurat!

