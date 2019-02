Sju norske ord som er umulig å oversette til engelsk

Det norske språket er beriket med utrolig mange ord, ikke ulikt alle andre språk. Men en del norske ord er rett og slett umulig å direkte oversette.

Selv om andre språk, som engelsk, riktignok har en lik forklaring på ordet, er disse ordene rett og slett klin umulig å direkte oversette til engelsk. Vi har latt oss inspirere av Matador Network sin liste, skrevet av norske Kenneth Haug, og lagt til noen egne som vi selv har støtt på når vi skulle snakke i det store utland.

Du trodde kanskje norsk var et lite beriket språk? Vel, det er mulig du må tro om igjen når du ser denne lista:

1. Pålegg

Noe du kan ha på brødskiva, altså. Direkte oversatt ville det vel blitt noe sånt som "on lay", men det høres jo helt dust ut. Du kan i og for seg bruke ordet "spread", men det tilsier egentlig at pålegget er smørbart. Og det er jo ikke salami, for eksempel. Snedig!

2. Uting

Som forfatteren i denne saken skriver, det finnes ikke noe god oversettelse til engelsk her. Direkte oversatt ville det vel blitt "unthing". Det finnes jo mange uting i engelskspråklige land også, folk som slafser, snakker i telefonen der de ikke skulle og andre.. Vel, uting. Det er en uting!

3. Harry

"No, not the Prince. You know, harry- like in being harry. You know?" Nei, de vet ikke. For det finnes ikke så mange gode ord for å være harry. Noen oversette dette til "cheesy", men det er ikke dekkende nok. Å være harry er jo en form for kombinasjon med å være både "cheesy", teit, utrendy og ignorant. I Australia bruker de ordet "bogan" om folk som er tilnærmet harry, men da oftest om folk fra utkanten eller landet. Og harry folk kan du definitivt finne i byer også.

4. Attpåklatt

Er dine søsken kommet til verden som perler på en snor, og åtte år etter kom du? Gratulerer du er en attpåklatt. Men bor du i et engelskspråklig land er du en.. vel, vi aner ikke. Kan vel kanskje oversettes til noe ala "the blot on top", men du må nok likevel forklare i hvordan sammenheng. Vi klarer virkelig ikke finne et eneste ord som forklarer dette. Skjer det kanskje kun i Norge?! (Neida, vi vet det ikke tilfelle, men rart likevel).

5. Tropenatt

Ikke akkurat en ting vi i Trøndelag har blitt velsignet med i det siste. En natt der temperaturen holder seg over 20 grader mellom klokken 20.00 til 08.00 er helt vanlig i andre land, og det er kanskje grunnen til at de ikke har orket å lage et eget ord for fenomenet, som heller ikke kan oversettes til "tropical night". For det kan vel 20 grader neppe sies å være.

6. Døgn

Her finnes det faktisk et engelsk ord som betyr døgn, men det brukes ikke så ofte. Har du noensinne hørt om "a nychtemeron"? Tenkte meg det. Vi kan liksom ikke helt skjønne hvorfor ikke dette ordet finnes i engelsk dagligtale. Hva er egentlig perioden mellom midnatt i dag og midnatt i morgen? Nei, det er ikke dag og det er ikke natt. Det er jo et døgn! Vi skriver vel ikke 48 timer, men to døgn. Kiosker har heller ikke åpent i 24 timer, de har døgnåpent.

7. Utepils

Dette er vår favoritt! Det er kanskje ikke så vanskelig å forklare hva utepils egentlig er, men det finnes ikke et godt beskrivende ord for dette på engelsk. "Å sitte ute på en cafe med venner og drikke øl" sier jo sitt, men det er visse forventninger knyttet med utepils. Det betyr sommer, det betyr sol og det betyr gjerne fri. Sier nok mer om den norske kulturen (og klimaet!) enn noe annet, men selve utepils finner du nok bare i Norge.





Vet du om noen andre ord som ikke lar seg oversette?

