Jazzfest 2022

Hvor: Ulike steder i Trondheim

Når: Ut helga

Trondheim Jazzfestival arrangeres i mai hvert år. Festivalen tar hånd om jazz og beslektede musikkformer som representerer fortid, samtid og fremtid! Det er et stort program, les mer på nettsiden deres.

Utstillingsåpning: Grete Neseblod – Capacity for Care

Hvor: Kunsthall Trondheim

Når: Torsdag fra klokka 19.00

Grete Neseblod er den andre kunstneren som presenteres i serien med tre soloprosjektutstillinger på Kunsthall Trondheim, i anledning årets Hannah Ryggen Triennale. Les mer på Facebook-arrangementet.

Klangen av Norge

Hvor: Byscenen

Når: Fredag klokka 12.00

Luftforsvarets musikkorps skal lade opp til nasjonaldagen fredag. Foto: Håvard Haugseth Jensen (foto

Med denne konserten tjuvstarter Luftforsvarets musikkorps feiringen med blankpussede instrumenter og blåsere fra øverste divisjon for å sette deg i etterlengtet 17. mai stemning. Les mer på Facebook-arrangementet!

Kinopremierer

Hvor: Trondheim kino

Når: Fredag

Denne helga er det premiere på seks nye filmer:

A Human Position

Don - Tamil film

Eiffel

Memory

Mør og saftig!

Rutete Ninja 2

Team Me

Hvor: Byscenen

Når: Fredag klokka 21.00

Team Me på Pstereo. Foto: Håvard Jensen

«Det er lett å peke på hva andre gjør feil i stedet for å vende blikket innover, og bruke tid på hvorfor man selv reagerer som man gjør», sier Marius Drogsås Hagen om tematikken på Team Me sin nye singel «Song for a Drummer».

Singelen markerer bandets 10-års jubileum for albumsukessen «To The Treetops» fra 2011, og nå kommer de til Byscenen med A MIllion Pineapples på support. Les mer på nettsiden til Byscenen.

G.O.D.S Feirer 25 år

Hvor: Verkstedhallen & Lobbyen

Når: Fredag klokka 22.00

Dørene åpner 20:30., med konsertstart 22.00. Etter konserten er det KARGO - med DJ JETJAGAR. 20 års aldersgrense, les mer på Facebook-arrangementet.

Pøbelrock 2022

Hvor: Uffa

Når: Fredag, lørdag og mandag

Motorpsycho med konsert på Uffa under Pøbelrock i 2019. Foto: Kim Nygård

Endelig etter to år går Pøbelrock 2022 av stabelen fredag 13., lørdag 14. og mandag 16. mai! Les mer om hvem som skal spille på Facebook-arrangementet.

Vårmønstring 2022

Hvor: Ytre kongsgård, Erkebispegården

Når: Lørdag klokka 10.00 til 15.00

Arrangementet er åpent for alle klassiske kjøretøy, med premiering i flere klasser. Det blir salg av kaffe, brus, vafler og pølse. Les mer på Facebook-arrangementet.

Barnas store fjæredag 2022

Hvor: Rotvollbukta

Når: Lørdag klokka 15.00 til 18.00

Yrende dyre- og folkeliv da Trondheim Turistforening og Barnas Turlag Klæbu arrangerte Barnas store fjæredag i 2018. Foto: Vegard Enlid

Bli med på skattejakt etter krabater og spennende småkryp i Rotvollfjæra! Akvarier blir fylt opp med grønne kråkeboller, snåle pyntekrabber, flotte tårnsnegler, elegante posthornmark, buktende slangestjerner, alger i flere farger og masse annet spennende som blir funnet i løpet av dagen.

Flinke biologi-studenter fra NTNU, Passion for Ocean og NTNU Vitenskapsmuseet har med mikroskop, setter opp en mini-lab på stranda og vil hjelpe med å artsbestemme funnene. Les mer på Facebook-arrangementet!

Eurovision 2022

Hvor: Storskjerm hos Lager11

Når: Lørdag klokka 20.00

Hei fram Norges Subwoolfer hos Lager11 på lørdag. Foto: Luca Bruno

Lager11 sender finalen i Eurovision Song Contest 2022 på storskjem i mathallen direkte fra Torino, Italia! Les mer på Facebook-arrangementet.

Smak Ukraina

Hvor: Geitmyra matkultursenter

Når: Søndag klokka 12.00 til 15.00

Bli med på ukrainsk familiedag på Geitmyra Credo på Lilleby. Geitmyra matkultursenter for barn og Den Ukrainske forening i Trondheim inviterer til familiedag med smak av den mangfoldige ukrainske matkulturen. Arrangementet er gratis og åpent for alle! Les mer på Facebook.