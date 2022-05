Her mener Emil (21) og Jomar (21) at de ble aldersdiskriminert: – Vi ble litt «pissed»

– Du forventer egentlig å komme inn de fleste plassene. Vi ble litt «pissed», sier kompisene Emil Sørgjerd (21) og Jomar Gipling (21) til Trd.by.

Først langfredag hadde Sørgjerd forsøkt å komme inn på Fire Fine i Adressahuset.

– Vi kom til vakta og fikk beskjed om å vise «leg». Da kom det en sånn høflig: «Akkurat nå tar vi ikke inn folk som er yngre enn 23», sier Sørgjerd.

Påskeaften forsøkte Sørgjerd, Gipling og en kompis til igjen å komme seg inn på utestedet.

– Da måtte du være 25 for å komme inn. Vi ble provosert, sier han.

Derfor fryser ikke tynnkledde på byen Jepp, i en ny studie prøver forskere å forklare akkurat dette.

– Vi var ikke overstadig

Gipling sier han var sjåfør og derfor edru denne kvelden. 21-åringen sier han synes det var rart og overraskende at de ikke fikk komme inn.

– Vaktene sa at de prioriterer eldre kunder og ikke ville ha inn sånne ungdommer som oss, sier Gipling.

Fra nyttår 2018 ble det innført et forbud mot aldersdiskriminering også utenfor arbeidslivet. Da ble forbudet utvidet til å gjelde blant annet utestedene. I fjor ble Raus felt for dette.

Sørgjerd og Gipling mener Fire Fine aldersdiskriminerer. Det avviser Fire Fine til Trd.by. Les svarene deres lenger ned i saken.

På spørsmål om det kunne skyldes noe annet enn alder, svarer Sørgjerd at de ikke var overstadig beruset.

– Jeg hadde for eksempel kun drukket fire enheter, hevder han.

Samme helg mottok Trd.by også e-post fra en tipser som hevder hun hadde en lignende opplevelse.

Tipseren, som var under 23 år, ønsker ikke å stå frem med navn, men videresendte en e-postutveksling som hun reagerer på:

– Prioriterer høyere snittalder

– Vi har ikke sagt nei, men vi prioriterer en høyere snittalder dager med høy pågang, sier Mathias Karlsson, driftsleder ved Fire Fine, om bordreserveringen.

Et av Trondheims utesteder er felt for diskriminering. De er ikke alene om å ha «ulovlige» aldersgrenser - Jeg ble obs på dette først nå. Fra nå av må vi forholde oss til den nye regelen, sier restaurantsjef ved Tag, Mari Garberg Skjerve.

Konfrontert med at dørvakten skal ha sagt at aldersgrensen er 23 og 25 år de to dagene Sørgjerd og kompisene prøvde å komme seg inn, svarer han:

– Av 9 av 10 gjester som ikke kommer inn, handler det mer om generell oppførsel og hvordan de velger å kommunisere med personalet eller vakter ved døren. Det skal sies at det ikke er personen selv som bestemmer om han eller hun er overstadig beruset eller ikke, sier Karlsson.

– Våre gjester er de som er innenfor inngangen, velger du å ha en negativ holdning eller søker konflikt allerede i døren, vil du ikke bli prioritert av denne grunn uansett alder. Det er alltid to sider av en sak, og vaktene har full tillit til å ta den riktige avgjørelsen i disse situasjonene, sier han.

Reagerer på Fire Fine-svar

Karlsson forklarer at utestedet forsøker å holde en så stor bredde som mulig på gjennomsnittsalderen i helgene, og alderen kan variere mellom 20 til 35 pluss, sier Karlsson.

– Hvorfor prioriterer dere slik?

– For å unngå «VIP»-køer og lignende har vi valgt å satse på en spredning der også et 25+-publikum kan føle seg hjemme og prioritert, men mer som en allment kjent ting kontra lange gjestelister, svarer Karlsson.

Sørgjerd reagerer på uttalelsene til Karlsson.

– Han insinuerer at vi har vært ufin til vakta, og det var vi aldri. Er du frekk mot vakta kommer du ikke inn. Det er noe alle vet, det er så godt som en uskreven regel. Vi var langt fra overstadig beruset, en av oss var til og med edru, og vi er ganske høflige av oss, mener Sørgjerd.

– At de ikke kjenner seg igjen i at de oppførte seg på en måte som skapte denne situasjonen, er vel ganske ventet, sier Karlsson, som gjør det klart at de nå legger denne og andre saker om aldersdiskrimering dødt.

Diskrimineringsnemda: 18 eller 20 år

Likestillings- og diskrimineringsombudet sier til Trd.by at et utested ikke uten videre kan nekte å ta imot kunder basert på deres alder.

– Det er nå etablert en klar praksis fra Diskrimineringsnemnda på at aldersgrenser for å komme inn på utesteder ikke kan avvike fra 18 år eller 20 år, annet enn i særlige unntakstilfeller, sier sier Edin Babic, kommunikasjonssjef i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

– Ombudet kjenner ikke til noen saker der det har vært lovlig å ha andre aldersgrenser enn 18 år eller 20 år, sier han.

Han viser til likestillings- og diskrimineringslovens, hvor det står:

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering «(…) Øvre og nedre aldersgrenser for å komme inn på utesteder vil som utgangspunkt anses som ulovlig forskjellsbehandling etter det foreslåtte aldersdiskrimineringsforbudet, med mindre aldersgrensen har grunnlag i grensene for alkoholservering. (…)» Kilde: Regjeringen.no

– Utesteder er pålagt å følge likestillings- og diskrimineringsloven på samme måte som annet lovverk, og bør heller sette inn andre tiltak for å bøte på eventuelle utfordringer med klientellet, enn å innføre særegne aldersgrenser, sier Babic.