Tolv ting du kan finne på i Trondheim denne helga

Kinopremierer

Hvor: Trondheim kino

Når: Torsdag og fredag

Denne helga er det premiere på hele sju filmer:

Rammstein: Zeit - The Atmos Experience

Barske Bøller

Downton Abbey: En ny æra

Kaathuvaakula Kaadhal

Runway 34

The Unbearable Weight of Massive Talent

Veien videre

Vinylkveld

Hvor: Rockheim

Når: Torsdag fra klokka 18.30

Bli med på en kveld dedikert til vinyl! Platemesse, vinylbytting, spesialomvisning med vinyl i fokus og presentasjon av flere lokale vinylaktører. Les mer på Rockheim sine sider.

The Hellacopters

Hvor: Tapperiet Scene

Når: Torsdag klokka 20.00

Tre år etter at The Hellacopters besøkte Trondheim sist, da under festivalen Trondheim Rocks, spiller bandet på «samme arena». Denne gang innendørs, på Tapperiet Scene. Les mer på Facebook-arrangementet.

Stand Up Trondheim Comedy klubbkveld

Hvor: Olavshallen lille sal

Når: Fredag klokka 20.00

Christer Torjussen, kveldens headliner, er en av veteranene på den norske standupscenen. André Jerman er kveldens konferansier, og i tillegg kommer Hanne Klingberg, Hroar Nordhaug, Vivi Elle og Kalle Grey. Les mer på Olavshallen sin nettside.

ACCT Vårmønstring for bil og MC

Hvor: E.C. Dahls Bryggeri

Når: Lørdag klokka 10.00

Denne helga er det avspark for årets bil- og MC-sesong på E.C. Dahls bryggeri. Les mer på Facebook-arrangementet.

X-russefest

Hvor: Kristiansten Festning

Når: Lørdag klokka 12.00

En tradisjon som har vært i dvale siden 2019 kommer tilbake igjen! Lørdag er det tid for å få på russedressen, finne frem bandanaen og gå sammen med venner og gjenopplive din indre russ - om du makter. Les mer på Facebook-arrangementet.

Fjellseterløpet

Hvor: Lerkendal til Skistua

Når: Lørdag klokka 12.00

Løpet går fra Lerkendal og opp til Skistua. Løypa er 8,1 km lang og total stigning er 420 høydemeter. Ikke la deg skremme av tallene, NTNUI Friidrett ønsker alle velkomne. Les mer på Facebook-arrangementet.

Nattrock 2022

Hvor: Kultursenteret Isak

Når: Lørdag klokka 18.00

Nattrock er en helaften spekket med musikk fra begge scenene på Isak. Arrangementet er gratis, har fri alder og er rusfritt. Les mer på Facebook.

Dag Ingebrigtsen med gjester

Hvor: Ladekaia

Når: Lørdag klokka 19.00

Dag Ingebrigtsen skal sparke i gang våren på Ladekaia, med fri inngang. Les mer på Facebook-arrangementet.

Elektrosamfundet

Hvor: Studentersamfundet

Når: Lørdag klokka 21.00

Samfundets årlige elektrofestival returnerer etter dvalen! Lindstrøm gjester Storsalen, Todd Terje og Andre Bratten stiller med DJ-set, og Niilas, Third Attempt og Signe Dø inntar Klubben og Knaus. Resten av lokalene vil holdes kokende med en rekke DJs - les mer på Samfundet sine sider.

1. mai i Trondheim

Hvor: Trondheim

Når: Søndag

Endelig kan vi gå i tog, ha 1. mai-frokost, folkemøte på torget og mye annet som vi har savnet under pandemien! Det er et omfattende program denne 1. mai, både i LO i Trondheim og omegns regi og i regi av foreninger, partier og andre organisasjoner. Les mer på Facebook-arrangementet.

Looking back - moving forward

Hvor: Olavshallen store sal

Når: Søndag klokka 14.00 og 18.00

Dansestudioet Lets Dance feirer sitt 32 års jubileum med forestillingen, der rundt 400 elever i alderen 4-60 år har nå gledet seg i over to år til å jubilere. Les mer på Olavshallens nettside.