Ti ting som skjer i Trondheim denne helga

Kinopremierer

Hvor: Trondheim kino:

Når: Hele helga

Denne uka er det premiere på mange ulike filmer:

Carajita

Alle hater Johan

Ambulance

Belfast

Hopper - Jakten på Mørkets hamster

RRR (hindi)

RRR (tamil)

X

James (kannada)

Tutankhamun - The Last Exhibition

Trondheim Humorfest 2022

Hvor: Havet

Når: Torsdag til lørdag

I tre dager fyller de scenene Heim, Djupet og Árdna med humoristisk kultur av alle slag i skjønn forening med badstu, havbading og frisk sjølukt på Nyhavna. Les mer på Facebook!

Rosenborg - Raufoss

Hvor: Salmar-banen

Når: Fredag klokka 14.00

Fredag møter RBK Raufoss til treningskamp. Les mer på RBK sine nettsider.

Åpning Hannah Ryggen Triennale 2022

Hvor: Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum på Gråmølna, Kunsthall Trondheim, Trondheim Kunstmuseum avd. Bispegata og K-U-K Kjøpmannsgata Ung Kunst.

Når: Fredag fra klokka 16.00

Åpningen av årets triennale blir en helaften hos fire av Trondheims kunstinstitusjoner som for første gang løfter Hannah Ryggen Triennalen sammen. Les mer om programmet på Facebook.

Chris Holsten

Hvor: Byscenen

Når: Fredag klokka 21.00

Konserten med Chris Holsten ble utsolgt på rekordfart. Etter diverse utsettelser tar Chris turen tilbake til Trondheim for en ekstrakonsert. Den er utsolgt, så her må du høre med nære og kjære om de har en billett til overs. Les mer på nettsiden.

Temafest: Heltenes aften

Hvor: Studentersamfundet, hele huset

Når: Fredag klokka 21.00

Har du alltid drømt om å være like sterk som Supermann? Like modig som Wonder Woman? Da er Heltenes aften kvelden for deg - les mer på Samfundet sine sider.

Åpen dag

Hvor: Lerkendal

Når: Lørdag fra klokka 10.00

Lørdag åpner de igjen hele Lerkendal for alle store og små supportere. Les mer på Facebook-arrangementet.

Comedy klubbkveld

Hvor: Olavshallen lille sal

Når: Lørdag klokka 20.00

Stand Up Trondheim er tilbake med Comedy klubbkveld, nå på Olavshallen. Headliner er Vidar Hodnekvam, konferansier er Jånni K. I tillegg kommer Are Sende Osen, Emilie Kristiansen, Iselin Masternes og Inger Ellingsen. Les mer på Olavshallens nettside.

Akttegning

Hvor: Studentersamfundet, Storsalen

Når: Lørdag klokka 21.00

Keen på å tegne nakne folk i Storsalen? Her vil du kunne utforske din kunstneriske side med instruktører til stede. Til slutt får du ta med deg mesterverket ditt hjem! Les mer på Samfundet sin nettside.

The Dogs + Johndoe

Hvor: Byscenen

Når: Lørdag klokka 21.00

The Dogs har brukt pandemien til en totaloppussing av hele Dogs-skuta og har lovet å sjøsette det de selv omtaler som «et beist». Johndoe er allerede for veteraner å regne i norsk rock. Billettene er utsolgt, men kanskje du vet av noen med en til overs? Les mer på Byscenen sin nettside.