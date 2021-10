Tolv gode tips til ting som skjer i Trondheim denne helga

Oversikten gjelder fra torsdag 28. til søndag 31. oktober. Sjekk også utfyllende oversikt på trd.events.

Halloweenfester

Hvor: Ulike steder i Trondheim

Når: Hele helga

Det er halloweenhelg, og vi i Trd.by har samlet en oversikt over hvilke utesteder i Trondheim som har egne arrangement i den sammenheng. Sjekk oversikten her!

Tix

Hvor: Trondheim Spektrum

Når: Torsdag klokka 19.00

Tix kommer til Spektrum under Uka, og med seg har han Soppgirobygget og Ka2 på support. Det skal fortsatt være ledige billetter! Les mer på trd.events.

Sacrificing - Motorpsycho og impure company

Hvor: Rosendal Teater

Når: Torsdag klokka 19.00

Trondheimsbandet Motorpsycho og dansekunstner Hooman Sharifi møtes på scenen. Hvilke strategier må til for å kunne møte, motarbeide, utfylle og gå i dialog med hverandre? Sammen leter de etter nødvendigheten av å handle og uttrykke seg. Les mer på trd.events.

Stein Torleif Bjella

Hvor: Byscenen

Når: Torsdag klokka 21.00

Etter solokonserten i Estenstadmarka med Pstereo, kommer Bjella tilbake til byen med fullt band. Les mer på trd.events.

Sakprosafestivalen

Hvor: Litteraturhuset i Trondheim

Når: Torsdag og fredag

Sakprosafestivalen i Trondheim går av stabelen torsdag og fredag, med over 20 programposter. Les mer på trd.events.

Kinopremierer

Hvor: Trondheim kino

Når: Fredag

I den nye storfilmen «Nordsjøen» tar det norske oljeeventyret en dramatisk vending. En oljeplattform går plutselig ned utenfor Ormen Lange feltet. Forskerne søker desperat å finne løsningen på den tilsynelatende uforklarlige hendelsen.

I tillegg er det premiere på filmene «Antlers», «Apples», «Familien Addams 2» og «Lille mamma».

Susanne Sundfør

Hvor: Olavshallen, Store sal

Når: Fredag klokka 20.00

Sist hun var her, i mai 2018 med Music for People in Trouble-turneen, solgte Sundfør to fulle hus. Nå blir det ny konsert på fredag, les mer på Olavshallens nettside.

Trondheim Bluesklubb 40 år

Hvor: Ulike scener i byen

Når: Fredag og lørdag

Veteraner og ferske musikere fra byens bluesmiljø møtes, og tilreisende kommer. Det hele avsluttes blant annet med Vidar Busk på lørdag. Les mer på deres egne nettsider for fullt program.

Vegard Harm og Christine Dancke presenterer unge trondheimsartister

Hvor: Torvet i Trondheim

Når: Lørdag klokka 14.00 til 17.00

UKM og Kultursenteret ISAK inviterer til gjenåpning for ungdom på Torvet. Denne dagen kan du oppleve noen av Trondheims unge men likevel erfarne musikktalenter, og alle har tidligere deltatt i UKM. Showet ledes av Harm og Dancke - les mer på Facebook-arrangementet.

Lanseringsfest & åpningsfest - Fremmed Rase

Hvor: Hammerhead B.C. & Taproom

Når: Lørdag klokka 18.00

Bryggeriet er på plass i nye lokaler, og Fremmed Rase er med for å markere åpninga. Les mer på Facebook-arrangementet.

Schøyen, Skåber & Cess - Tre elefanter i rommet

Hvor: Olavshallen, Store sal

Når: Lørdag klokka 19.00 og 21.30

«Tre elefanter i rommet» har blitt en av de største suksessene som har vært på Latter i Oslo. Nå er det nærmere 100 000 mennesker som har fått med seg denne forestillingen. Les mer på trd.events.

Dobbelkamp: Byåsen-Larvik og Kolstad-Haslum

Hvor: Kolstad Arena

Når: Søndag klokka 15.45

Det er klart for dobbelkamp i Kolstad Arena, der én billett gjelder for begge kamper. Det vil være masse aktiviteter i hallen før, under og mellom kampene. Les mer på Facebook-arrangementet.