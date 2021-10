Her finner du årets halloween-fester i Trondheim

For alle som elsker å kle seg ut, er halloween perfekt. Dropp den vanlige finstasen, finn fram teatersminken og det nedstøva kostymet fra i fjor (som du kanskje aldri fikk brukt)? Eller kanskje du finner på noe nytt i år?

Det er mange utesteder som skal gjøre kvelden ute ekstra skummel. Her får du se hvilke!

OBS: Har vi glemt noen? Tips oss gjerne på trd.by@adresseavisen.no.

Bar Cirkus

Når: Torsdag, dørene åpner 20.00

Som de skriver selv på Facebook: Den ene kvelden du ikke skal komme som du er, men som skanky Max Mekker, slutty zombie, pløsen Elvis eller cute Mor Theresa. Det blir kåring av beste kostyme!

Studio 26

Når: Fredag, dørene åpner klokka 22.00

Hos Studio 26 har de også et eget halloween-event på fredag, som er åpent for alle så lenge du er over 20 år gammel.

Kokomo

Når: Fredag og lørdag, dørene åpner 22.00

Hos Kokomo bytter de ut sine vanlige tropiske omgivelser med spindelvev, skrekk og gru når de inviterer til halloween-weekend. Det blir beste-kostyme-kåring både fredag og lørdag!

Heidi's Bier Bar

Når: Fredag og lørdag, fra klokka 20.00

Også Heidi's rigger opp til full halloween-helg, der det også der selvsagt blir kåring av beste kostyme.

The Mint

Når: Fredag og lørdag

Som hos Kokomo og Heidi's er det full halloween-stemning hele helga også hos The Mint.

Fru Lundgreen



Når: Fredag og lørdag, dørene åpner klokka 20.00

Fredag er det halloweenstemning og konsert med Mouldy Grubs, og lørdag blir det skummel musikk, pynt og premiering av beste kostyme.

Good Omens

Når: Fredag og Lørdag, dørene åpner 20.00

På fredag er det DJ Zrahl og DJ Wynocha som sørger for musikken mens Good Omens sørger for premier som går til de beste kostymene. Lørdag spilles det halloween-vennlige musikkønsker, og DJ-konseptet Skyggespill, som har fokus på goth rock, post-punk, deathrock og darkwave kommer. Ved midnatt premieres beste kostyme.

Me Nightclub

Når: Lørdag, dørene åpner 21.00

Også hos Me Nightclub blir det eget halloween-arrangement lørdag, der DJ Sneisen styrer dansegulvet.

Trondheim Camping

Når: Lørdag og søndag

Hos Trondheim Camping får du minigolfrunder til halv pris om du stiller i kostyme!