13 gode tips til ting du kan gjøre i Trondheim i helga

Oversikten gjelder fra torsdag 21. til søndag 24. oktober. Sjekk også utfyllende oversikt på trd.events.

P3aksjonen 2021

Hvor: Solsiden

Når: Startet onsdag, varer til og med søndag

Gjør deg klar for 100 timer med galskap og alvor i skjønn forening. Med hjelp av lytterne skal NRK P3 samle inn så mye penger som mulig til en god sak. Årets aksjon går til Plan Norge og deres arbeid med å bekjempe barneekte skap i Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger. Les mer på Facebook!

Toilldaga

Hvor: Midtbyen

Når: Torsdag, fredag og lørdag

Byens store shoppingdager arrangeres denne helga, spredt utover tre dager slik det også var da pandemien preget hverdagen vår enda mer. Her kan du gjøre mange kupp - les mer på trd.events.

Uka: Silent disco, Ruben og oktoberfest

Hvor: Dødens dal/Studentersamfundet

Når: Torsdag til søndag

Uka ruller videre den! Denne helga kan du dra på gigantisk silent disco i dødens dal, konsert med Ruben, Mads Hansen og Erik Follestad i Storsalen og ikke minst: oktoberfest i Dødens dal på søndag. Les mer om det som skjer på Uka sine nettsider.

Tore Sagen gjør standup

Hvor: Olavshallen lille sal

Når: Torsdag, fredag og lørdag

I Tore Sagen gjør standup tar Tore skrittet ut av TV- og radiostudioets trygge rammer for å prøve seg på den pureste komedieformen av dem alle: Standup. Les mer på trd.events!

Kinopremierer

Hvor: Trondheim kino

Når: Fredag

Denne helga er det premiere på en rekke kinofilmer: Det islandske dramaet «Alma», polsk komedie med «Czarna Owca», norsk-sanske «Flukt», den norske dokumentaren «John - den siste cowboy», animasjonsfilmen «Ron i ustand», Wes Anderson-filmen «The French Dispatch» og indiske «Yes I am student». Les mer på Trondheim kino sine nettsider.

Vreid + Djerv & The New Death Cult

Hvor: Byscenen

Når: Fredag klokka 20.00

Vreid er aktuelle med sitt nye album Wild North West og tar med seg Djerv som special guest og The New Death Cult som support. Nå skal konsertscenene atter riste - les mer på trd.events!

Truls Svendsen - fra Æ til Å

Hvor: Olavshallen store sal

Når: Fredag og lørdag

Truls Svendsen har gjort karriere av å være profesjonelt udugelig og har det helt topp. Denne gangen blir det et helt show - man vet jo ikke om man kan danse ballett før man har prøvd. Les mer på trd.events.

Gråkallen opp

Hvor: Fra Ilaparken til Gråkallen Panorama

Når: Lørdag klokka 11.00

Gråkallen Opp er et motbakkeløp med løype gjennom Iladalen og opp til Studenterhytta. Derifra går det litt nedover til Skistua, før den siste brutale stigningen til toppen av Gråkallen starter. Påmeldingsavgiften går rett til P3aksjonen - les mer på Facebook.

Nidaros domkor 75 år

Hvor: Nidarosdomen

Når: Lørdag klokka 17.00

Nidaros domkor feirer 75 år med jubileumskonsert i Nidarosdomen.

Koret urfremfører tre sanger av Ståle Kleiberg, og det blir musikk av komponister koret har samarbeidet med de siste årene, blant annet Petra Bjørkhaug, Eva Holm Foosnes, Alf Hulbækmo, Knut Anders Vestad og Tormod Tvete Vik. I tillegg vil publikum få høre kirkemusikk av Bach, Parry og Pärt. Les mer på trd.events.

Nidaros Hockey - Gjøvik

Hvor: Leangen ishall

Når: Lørdag og søndag

Trønderenergi og Nidaros Hockey inviterer til gratis hockeyhelg nå som Gjøvik kommer. I tillegg til gratis inngang vil det bli flere happenings i hallen denne helgen hvor Nidaros Hockey blant annet er ambassadører for årets TV-aksjon. Les mer på Facebook.

Studentenes Ryddeaksjon 2021

Hvor: Akrinn, Kalvskinnet

Når: Søndag klokka 12.00 til 16.00

Vivas inviterer deg og linjeforeningen din til årets store dobbeldugnad: sammen skal de rydde Trondheims gater for søppel og lokale bedrifter rose innsatsen med pengebidrag til TV-aksjonen! I fjor ble 34 493 kr samlet inn og 902 kg søppel ryddet, og de streber etter å nå nye høyder i år. Les mer på Facebook.

De har plukket over 2300 kilo med søppel i Trondheim. Dette finner de mest av De siste tre årene har over 440 deltagere vært med på å samle inn flere tonn søppel i Trondheim.

RBK-Sandefjord - fotballfest for barna

Hvor: Lerkendal

Når: Søndag, kampstart 17.00

Før kampen blir det fanzone med folkeliv og aktiviteter på Nils Arnes Plass før kampen fra klokka 15.00 – 17.00, med Brannbamsen Bjørnis og konkurranser, fotballbinger og annet moro. Les mer på trd.events.

Ane Brun

Hvor: Olavshallen store sal

Når: Søndag klokka 20.00

Med to nye studioalbum i bagasjen er Ane Brun mer enn klar for en omfattende europaturné. Norgesdatoene har blitt flyttet to ganger på grunn av pandemien - nå kommer hun til Olavshallen søndag. Les mer på trd.events.