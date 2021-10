Ti gode tips til ting du kan oppleve i Trondheim denne helga

Gjenåpningen er så absolutt et faktum! Sjekk også utfyllende oversikt på trd.events.

Trondheim Fringe Festival 2021

Hvor: Ulike kulturarenaer

Når: Startet mandag og varer til og med søndag

På Trondheim Fringe får du ei real soddgryte av et festivalprogram med forestillinger i alle varianter, produsert av lokale scenekunstnere av alle slag. Gjennom festivalen vil de løfte frem våre lokale kulturhelter og rendyrke den frie og uavhengige scenekunsten - les mer på trd.events.

Uka-festivalen

Hvor: Ulike steder i byen

Når: Starter torsdag, og varer ut måneden

HURRA, Uka er i gang! Festivalens første helg byr blant annet på Singelkrisa Live (!) på torsdag klokka 20.00, Arif-konsert i Storsalen, bypremiere på Ukerevyen, vennespleising, sykurs, Uketoget på lørdag og et prohobition-party på søndag. Les mer om programmet på Uka sine nettsider.

Terje Tysland - 70 år og 50 år som artist

Hvor: Thon Hotel Prinsen

Når: Fredag klokka 19.00

I april 2021 fylte Terje Tysland 70 år og da har han også jubileum for 50 år som artist. Han har med seg Daniel Viken på gitar og Raymond Ness på bass. Les mer på trd.events.

Endelig folkeliv og leven

Hvor: Trondheim sentrum

Når: Fra fredag og ut måneden

Verden skal på hengslene igjen, og nå pangstarter byen gjenåpningen med en feiring tre uker til ende i Trondheim sentrum. Du kan oppleve konserter, gatefest og lokale matopplevelser. I vår eventkalender er det registrert over 200 arrangement, og ett av dem er for eksempel gratiskonserten med Åge og Sambandet på Torget søndag klokka 18.30. Les mer på trd.events!

Rosenborg - Arna-Bjørnar

Hvor: Koteng arena

Når: Lørdag klokka 14.00

Rosenborg ligger på andreplass, Arna-Bjørnar ligger på femte. Lørdag møtes de på Koteng arena!

Nidaros Jets - Frøya

Hvor: Trondheim Spektrum

Når: Lørdag klokka 14.00

Nidaros Jets tar i mot Frøya til kamp i Trondheim Spektrum, som blir Jets andre hjemmekamp på ny arena. Midtbyen Basket's kvinnelag sesongdebuterer i FIri-ligaen mot Ullern rett etter Jets sin kamp. Les mer på trd.events.

Damenes helg - Nidaros - Hasle Løren

Hvor: Leangen Ishall

Når: Lørdag klokka 15.00, søndag klokka 16.00

Det er oktober og damenes helg i Leangen Arena! Det vil være aktiviteter i hallen rettet mot alle hockeymødre, hockeydøtre, hockeysøstre eller bare hockeydamer - og alle damer har gratis inngang. Les mer på Facebook.

Erlend Ropstad & De Rotløse

Hvor: Byscenen

Når: Lørdag klokka 21.00

Dette er en releaseturné for plata «Da Himmelen Brant Var Alle Hunder Stille ,» som ble utgitt tilbake i april. Dørene åpner klokka 20, aldersgrensa er 18 år - les mer på trd.events!

Car meet

Hvor: City Syd

Når: Søndag klokka 13.00-18.00

I august var det over 700 kjøretøy som møtte opp, og dette blir siste treff før man setter inn sommerkjøretøyene for sesongen. Les mer på trd.events!

Verdensdagen for psykisk helse

Hvor: Overalt

Når: Hele dagen

Verdensdagen for psykisk helse markeres nasjonalt med direktesending fra Oslo søndag, med Else Kåss Furuseth og komiker og sykepleier Lars Berrum, som inviterer til en kveld med gode samtaler og musikk fra Musti, Delara og Trygve Skaug klokka 20.00. Sjekk Facebook-arrangementet her.

Lokalt kan du også dra på konsert i Vår Frues Kirke der artist og psykolog Lovise AK, i samarbeid med Kirkens SOS Trøndelag og Landsforeningen mot seksuelle overgrep, er arrangør. Les mer på trd.events.