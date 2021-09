Hektisk arbeid for å åpne igjen: - Det er bare ett trøndersk ord for dette, og det er «hærlig»

– Det finnes bare ett trøndersk ord for dette, og det er «hærlig».

Det sier daglig leder for utestedet Downtown, Steinar Moe. Mens andre utesteder har åpnet dørene med restriksjoner på avstand og sitteplasser, har Downtown vært blant de få som har holdt dørene stengt gjennom hele korona-perioden.

Etter halvannet år kom omsider beskjeden Moe har ventet på: En dato for gjenåpning – ikke bare av Norge, men også for utestedet nederst i Nordre.

Fredag formiddag fortalte regjeringen med Erna Solberg at det blir full gjenåpning fra lørdag klokka 16.00.

– Det blir helt fantastisk å ta imot både gjestene og de ansatte igjen. Det blir full åpning lørdag kveld, det føles veldig bra.

– Pianist på stand by

Fredag klokken 12.30 hadde regjeringen kalt inn til en pressekonferanse om gjenåpningen av Norge.

I forkant av pressekonferansen fortalte Moe at de etter beste evne har forberedt seg på en umiddelbar gjenåpning allerede fredag kveld.

– Jeg fikk akkurat bekrefta at jeg har en pianist på stand by som kan komme, og det samme gjelder med masse personale. Om det blir åpning fredag, må vi gjøre det beste ut av det.

For Moe og utesteder som Downtown, har kravet om én meters avstand ført til at det har vært lite forenlig å holde åpent.

På et utested der dansegulvene står sentralt, ble avstand mellom gjestene spikeren i kista for å kunne holde åpent. I august anslo den daglige lederen at Downtown har gått glipp av over 40 millioner i omsetning under stengingen.

Fra lørdag klokka 16.00 er én-metersregelen historie.

Kan bli i månedsskiftet

Klokken 10 fredag publiserte Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) de faglige vurderingene og rådene for gjenåpningen:

– Helsedirektoratet og FHI mener ut fra en helhetsvurdering at det rundt månedsskiftet september/oktober vil være mulig å lette på de fleste tiltakene og gå over i en normal hverdag med økt beredskap, heter det i det faglige grunnlaget.

Det var opp til regjeringen å bestemme nøyaktig tidspunkt.

– For å klare å levere 100 prosent er det best med åpning neste uke, men vi skal klare å levere bra også i kveld. Det blir uansett spennende, vi har ikke vært på jobb på ett og et halvt år, så vi er nesten litt ferske alle sammen, sa Downtown-sjefen i forkant av pressekonferansen.

Han sier at de har klart å beholde hovedbasen av de ansatte, og er i stand til å åpne. Men ansettelser, det må til:

– Det er klart, vi må ansette rundt 15 nye på en ukes tid eller to. Det er ikke bare-bare det heller. Men vi er selvfølgelig kjempeglade.