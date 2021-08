Elleve ting som skjer i Trondheim denne helga

Og som alltid i tider som denne - ting kan endre seg på kort varsel, så dobbeltsjekk om arrangørene gjør endringer kort tid før arrangementene. Sjekk også utfyllende oversikt på trd.events.

Bridges Festival

Hvor: Kunsthall Trondheim

Når: Onsdag til og med lørdag

Gjennom tverrkulturell kunst og kunstuttrykk oppfordrer Bridges til dialog mellom kunstnere og publikum fra ulike bakgrunner. Festivalen er gratis og åpen for alle - les mer på Facebook-arrangementet!

Trondheim Skaperfest 2021

Hvor: Trondheim Torg

Når: Fredag og lørdag

På Trondheim Skaperfest ønsker de å samle så mange som mulig som driver med noe kreativt. Det være seg nabolagets Reodor Felgen, hobbysnekkeren, koding, keramikk, strikking, lodding eller lavterskel rakettforskning. Les mer på Facebook-arrangementet.

Ladehammerfestivalen 2021

Hvor: Ladehammeren

Når: Fredag og lørdag

Ladehammerfestivalen arrangeres for 11. gang på Ladehammeren som gratis to-dagers festival. Som vanlig blir det kveldsarrangement fredag og lørdag, og familiearrangementet Barnehammern på dagtid lørdag. Les mer på trd.events.

Pstereo på tur

Hvor: Estenstadhytta

Når: Fredag, lørdag og søndag

For aller første gang arrangeres Pstereo på tur i Estenstadmarka. Dit kommer Ola Kvernbergs STEAMBOX, Fay Wildhagen og Stein Torleif Bjella.

OBS! Samtlige konserter er utsolgt, så her må du høre med nære og kjære om de har en billett til overs. Les mer på trd.events.

Trondheim Green Fest

Hvor: Kristiansten festning

Når: Lørdag og søndag klokka 11.00 til 18.00

Trondheim Green Fest arrangerer for første gang en to-dagers festival med fokus på miljø, klima, bærekraft, helse og kosthold og dyrevelferd. Du kan lese mer om festivalen i en Trd.by-artikkel her, og her finner du arrangementet på trd.events.

Kunstfest Rotvoll 2021

Hvor: Rotvoll Kunstscene

Når: Lørdag klokka 13.00 til 23.00

Publikum kan bevege seg mellom tre ulike scener, tre utstillingsområder og to friområder rundt Kunstnerhuset og oppleve musikk og kunst med tilknytning til Norges største og nyeste tverrkunstneriske arbeidsfellesskap for profesjonelle kunstnere. Les mer på Facebook-arrangementet.

Trondheim Ginfestival

Hvor: Byscenen

Når: Lørdag klokka 14.00 til 21.00

London dry, Sloe gin, Navy Strength og Old Tom er bare noen av de forskjellige typene gin man kan smake seg gjennom. Straight gin, gin og tonic eller drinker og cocktails? Det velger du selv.

Festivalen fordeles over to økter, enten fra klokka 14.00 til 17.00 eller klokka 18.00 til 21.00. Les mer på Facebook-arrangementet.

Rosenborg - FC Barcelona

Hvor: Lerkendal stadion

Når: Lørdag klokka 16.00

Rosenborg BK Kvinner spiller treningskamp mot det som de fleste betegner som verdens beste lag på kvinnesiden: FC Barcelona! Det blir et møte med de regjerende Champions League-mesterne fra i vår, og et møte med noen av verdens aller beste spillere. Les mer på Facebook-arrangementet!

Midtnorsk Mesterskap i teatersport

Hvor: Verkstedhallen & Lobbyen

Når: Lørdag klokka 20.00 til 22.00

Lørdag møtes noen av de gjeveste improteatergruppene i Midt-Norge sammen i en storslått kamp om dommernes og publikums gunst. Tradisjonen tro så vil de konkurrere sammen i Midtnorsk Mesterskap i teatersport - les mer på trd.events!

Sverresborglekene 2021

Hvor: BSK-hytta

Når: Søndag klokka 10.30

Grenaderkorpset arrangerer de 52. Sverresborglekene, og i år blir det O-løp ved BSK-hytta på Ferista. I tillegg har de ulike aktiviteter som du vil kjenne igjen fra Mesternes mester, og arrangementet er åpent for alle barn i barnehage- og førskolealder. Les mer på Facebook-arrangementet.

Bryggerekka Bruktmarked

Hvor: Kongens gate allmenning

Når: Søndag klokka 11.00 til 16.00

Bryggerekka Bruktmarked er et utendørs marked mellom Kjøpmannsgata nr. 25 og 27, åpent hver søndag for alle som ønsker å selge sine brukte ting. Markedet er sesongens siste! Les mer på trd.events.