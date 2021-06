Her er Trondheims ferskeste spisested

- Vi er ikke en restaurant, ikke en kafé, ikke en bar.

- Hva skal jeg skrive at dere er, da?

- Vi er litt av alt - en bazar!

Ikke bundet til noen stil

Det sier Kim Remi Moen, som sammen med Søstrene Karlsen-sjef Nina Cathrine Karlsen, Ingrid Rabben Nikolaisen, Kenneth Dalos Bergmann, Lasse Veie og Lisbeth Størvold har startet Brattøras ferskeste innslag, spisestedet Bazar.

De har flyttet inn i lokalene i kontorbygget Powerhouse som tidligere huset Jacobsen og Svart, og den kommende helga vil bli deres andre helg med åpne dører. Enn så lenge er mange som normalt sett holder til i området, fortsatt på hjemmekontor, noe som også preger oppstarten.

- Vi har startet med en prøveåpning på lørdager og søndager, og så vurderer vi fortløpende. Når folk kommer tilbake på jobb i byggene her, vil vi ha åpent også i ukedagene, med kjappe retter som man rekker å spise i lunsjtida, forklarer Moen.

- Hvilken type mat kan man få her?

- Vi er ikke bundet til noen stil. Her kan du få litt av alt, enten det er en kopp kaffe og en cookie, middag eller noe fra delikatesseutsalget. Menyen endrer vi hele tiden, og enn så lenge har vi en alternativ meny med blant annet grillede cheese og crab roll, sier Bergmann, som sammen med Nikolaisen er både servitør og utdannet vinkelner.

Satser på uteservering

I mellomtiden, mens området gradvis vender tilbake til normalen, forsøker de å treffe de som går forbi langs havnepromenaden. Lokalene rommer rundt 70 sittende gjester, og driverne er også i en søknadsfase for å sikre seg muligheten for uteservering.

- Vi er på jakt etter folk som liker å kose seg. Vi håper å tilføre noe ekstra til området, og får vi muligheten til å servere utendørs, vil det bety mye for sommeren, poengterer Moen.

Åpningen av Bazar kom over et halvår på overtid. Skilt om at de ville åpne før jul, måtte de bare ta ned igjen i november i fjor. Som for mange andre har korona styrt mye av skuta.

- Vi ser masse potensial i selve lokasjonen. Brattøra mener vi er en liten perle på vei opp, med mange som jobber i området, i tillegg til all trafikken av folk som passerer utenfor, forklarer Moen.

Dart og akustiske kvelder

Driverne ønsker også at lokalene skal leies ut til for eksempel afterwork, bursdager eller andre selskap. Selv vil de også eksperimentere med ulike arrangement og konsept, det være seg pizzakvelder, akustisk musikk eller vinsmaking - for å nevne noe.

Både Moen og Bergmann har bakgrunn fra for eksempel Fagn, og Nikolaisen har jobbet for Søstrene Karlsen i åtte år. Nå håper de at folk virkelig får opp øynene for Brattøra.

- Vi vil at folk skal vite at vi er for alle, og at folk husker på å bruke dette området. Når ting begynner å vende tilbake til normalen, håper vi at det blir skikkelig trøkk her!