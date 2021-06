Utelivsbransjen ansetter: - Nå må vi ut for å søke nye, glade folk!

- Vi har mistet mange dyktige folk på grunn av nedstengingen, folk har gått videre i tillegg til den naturlige rulleringen. Men vi har beholdt kjernen og stammen, og nå må vi ut for å søke nye, glade folk!

Det sier Jan-Tore Fladvad, eier av utestedene Barmuda og Fire Fine. Mandag la kommunedirektør Morten Wolden og resten av administrasjonen fram forslag om å skrote den lokale koronaforskriften, og at de nasjonale tiltakene skal følges - i tillegg til noen få lokale anbefalinger.

Det gir håp for utelivsbransjen.

- Veldig godt å kunne ansette igjen

Mandag la både utestedet Fire Fine og restauranten Søstrene Karlsen ut stillingsutlysninger på sine Facebook-sider. Hos Fire Fine søker de folk i flere funksjoner - bartendere, folk som tar oppvasken, servitører og garderobepersonell. Hos Søstrene Karlsen trenger de flere servitører.

- Det er veldig godt å kunne ansette igjen. Vi har fått tilbake alle fra permisjon, og selv om vi har holdt åpent hele veien og ansatt litt fortløpende, trenger vi i alle fall fem-seks servitører, sier driftssjef Jan-Robin Berg.

Mathias Karlsson, driftsansvarlig ved Fire Fine, opplyser at de behøver mellom fem og ti nye ansatte, og at de nå tør å planlegge for at koronasituasjonen etter hvert vil ta slutt.

- Det kommer en høst som forhåpentlig blir en fest! Stemninga blant de ansatte er god, og om vi får på plass en trygget med turnus, får vi folk ut av permitteringer. Nå holder vi ikke tilbake, nå våger jeg å tro at vi er på mållinjen, sier Karlsson.

Fortsatt restriksjoner

For et utested som Fire Fine vil regler på nasjonalt nivå fortsatt innebære inngripende restriksjoner, påpeker eier Fladvad. Alle må fortsatt ha sitteplasser, og enn så lenge må folk fortsatt se langt etter et dansegulv.

- Vi har booket DJ's fremover, og åpner ikke førstkommende helg, men helga etter. Da blir det fredag, lørdag og søndag i første omgang. Jeg tror ikke det blir flere nedstenginger nå, jeg våger å si det - så vidt.

Jan-Robin Berg hos Søstrene Karlsen håper og tror på en sterk sommer, med god stemning og mange gjester. Og han gir all ære til de ansatte som har stått på i krevende tider.

- Vi har vært heldige med dem som har vært her hos oss, tålmodige og som har gjort det beste de kan. All ære til dem.