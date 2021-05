Her finner du Trondheims billigste utepils

Vi i Trd.by har forhørt oss om ølprisene rundt omkring i Trondheim sentrum, og da hos steder der du kan ta en kald en utendørs.

Sjekk prisene i Trd.bys øl-o-meter!

Utested

Pris Kafe Skuret

61 kroner* Bær&bar

83 kroner** Mormors Stue

81 kroner** Habitat

86 kroner* Good Omens

86 kroner** Ila Brainnstasjon

87 kroner** Antikvariatet

89 kroner** Ray's Bar

90 kroner Trondheim Camping

91 kroner** Graffi Grill

92 kroner Krambua

93 kroner Lille Skansen

93 kroner Den Gode Nabo

93 kroner** Cowsea

95 kroner Søstrene Karlsen

98 kroner Heidi's Bier Bar

98 kroner Cafe Løkka

98 kroner** Cafe Bare Blåbær

99 kroner** Dokkhuset Bar Passiar

99 kroner** Le Bistro

99 kroner* Frati

103 kroner* Una Pizzeria

103 kroner* Egon

104 kroner* Selma Bar

105 kroner** Cafe Dublin

105 kroner Røft Rôtisseri

106 kroner** Sot Bar

106 kroner** San Sebastian

108 kroner** Barmuda

108 kroner* Taqueros

109 kroner* Olivia

110 kroner* Bror Bar

111 kroner* Tag Restaurant & Bar

111 kroner* Fire Fine

111 kroner* Kraft Bodega

111 kroner* Hector Food & Fiesta

124 kroner*





De stedene som ikke selger øl i 0,5, har vi regnet om desiliterprisen fra 0,4 eller 0,45. Hos Dokkhuset og Bær&bar er prisene regnet om fra 0,6. De aktuelle stedene vil være merket med én asterisk (*) i teksten. Disse prisene er enten rundet opp eller ned til nærmeste hele krone.

Steder med to asterisk (**) oppgir også at de tilbyr egne priser for studenter:

Café Løkka: 80 kroner

Antikvariatet: 75 kroner

Mormors Stue: 74 kroner*

Good Omens: 80 kroner*

Sot Bar: 81 kroner*

San Sebastian: 85 kroner* (74 kroner på torsdager)

Røft Rôtisseri: 85 kroner*

Trondheim Camping: 79 kroner

Cafe Bare Blåbær: 79 kroner

Bær&bar: 78 kroner*

Dokkhuset Bar Passiar: 83 kroner*

Ila Brainnstasjon: 70 kroner

Selma Bar: 75 kroner*

Ila Brainnstasjon, Kafe Skuret, Good Omens og Trondheim Camping har ennå ikke åpnet dørene. Bær&bar og Bar Passiar har åpent i helger og når været gir grunnlag for godt besøk, oppgir driverne. Fire Fine vil holde åpent 17. mai-helga. Resten av utestedene og restaurantene på lista er i daglig drift.

Ser du noen som mangler på listen? Ta kontakt med oss på mail: trd.by@adresseavisen.no.