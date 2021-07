Kan dørvakten nekte deg inngang for noe du har på deg?

Se for deg at du skal på nattklubb med noen av de største idolene dine.

I køen begynner uroen å bre seg i kroppen. Du tenkte på det allerede før du dro ut: Er stilen min bra nok?

Du ser forbildene dine forsvinne inn på klubben, mens dørvakten scanner deg fra topp til tå. Han rister på hodet. Du slipper ikke inn.

WHAT?!

Kristoffer Daldorff er avdelingsleder i PSS Securitas i Rogaland. Lise Bjørnsen er daglig leder ved klesbutikken Rolfsen i Stavanger.

Dette er tipsene til hva du bør - og ikke bør - ha på deg på byen.

1. Ikke vær for drøy

– De aller fleste steder har en form for dresscode. Det meste bør være helt, rent, pent og ikke være til sjenanse for noen, sier Daldorff.

Dette betyr for eksempel at Borat-badedrakt, et svært kort skjørt eller et naken-kostyme kan sette en stopper for byturen.

– Skjørt som går til midt på låret er kort nok. Så skal man helst unngå å kombinere dette med en dyp utringning, sier Bjørnsen.

2. Uniformering

– Militæruniformer, supportereffekter, MC-uniformering kan være plagg som ikke er ønsket på et utested, sier Daldorff.

– Hvorfor det?

– Det kan være at klærne ikke passer inn med konseptet eller at man ikke ønsker disse gruppene inn på sitt utested, sier avdelingslederen.

Bjørnsen i Rolfsen sier at det enkle ofte er det beste.

– Svart er safe. Jeans og en svart overdel, enten man er dame eller mann, funker godt, sier hun.

3. Pris spiller ingen rolle

Klær av «riktige» merker er gjerne dyrere enn andre, men en billig skjorte kan fungere like bra som en til flere tusen kroner.

– Det handler ikke om pris. Det gjør ingenting at t-skjorta er fra H&M, det som er viktig er uttrykket, sier Daldorff.

4. Utstråling

Holdningen din betyr mye om plagget eller antrekket ser bra ut eller ikke.

– Et antrekk som ser kjedelig ut på en person, kan se megakult ut på en annen, sier Bjørnsen.

– Dersom du hadde drevet et utested. Hva hadde du nektet folk å komme inn med?

– Chokers, sånne trange smykker, og sølvleppestift, sier Bjørnsen og ler, før hun innrømmer at dette er stiler hun aldri håper kommer på moten igjen.

5. Ikke ta for hardt i

Er du usikker på hva du skal ta på deg? Husk at det kan være lurt å holde litt igjen.

– Personlig synes jeg det er best å være underdressed enn overdressed, sier Bjørnsen.

6. Dørvakten har siste ord

Uansett om du tropper opp i findressen, bunad, badedrakt eller joggedress, så er det alltid dørvakten som har det siste ordet i saken.

– Det nytter ikke å diskutere seg inn, sier Daldorff.

– Aldri?

– Nei.

– Selv ikke etter to, tre øl...?

– De som bruker den unnskyldningen har merkbart drukket mer, sier Daldorff og ler.