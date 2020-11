Åtte ting du kan finne på i Trondheim i helga

Helga er heldigvis rett rundt hjørnet, men lurer du på hva du kan finne på? Sjekk ut dette:

Den store kinodagen



Hvor: Trondheim Kino

Når: Lørdag 7. november

Trondheim Kino inviterer igjen til Den store kinodagen! De lover et Covid 19-sikret arrangement med utkledning og moro for store og små.

Fay Wildhagen

Hvor: Samfundet

Når: Fredag 6. november

Fredag er det duket for to konserter med Fay Wildhagen i Storsalen på Studentersamfundet. Les mer her.

Disse filmene kjemper om å bli norsk Oscar-kandidat «Disco» i regi av Jorunn Myklebust Syversen, «Håp» i regi av Maria Sødahl og dokumentarfilmen «Selvportrett» i regi av Margreth Olin, Katja Høgset og Espen Wallin kjemper om å bli årets norske Oscar-kandidat.

Digital spillkveld

Hvor: Nettet

Når: Søndag 8. november

Kjeder du deg litt om dagen i en travel eksamensperiode? Jenteprosjektet Ada ved NTNU arrangerer digital spillkveld på søndag!

Quizkveld

Hvor: Frelsesarmeen Trondheim

Når: Fredag 6. november

Frelsesarmeen arrangerer quizkveld for studenter og unge voksne for de som liker pizza, quiz, kafe og god stemning.

Torstein Flakne

Hvor: Ladekaia

Når: Torsdag 5. november, fredag 6. november og lørdag 7. november

Ladekaia inviterer til konsert og helaften i hele høst og vinter, og denne helga er det Torstein Flakne som skal stå på scenen. Les mer på Facebook-arrangementet her.

Julemarked

Hvor: Lavollen

Når: Lørdag 7. november

Er du gira på å komme deg litt ut av byen, kan en kjøretur til Lavollen kanskje friste? Lørdag åpner de sitt julemarked. Les mer på Facebook-arrangementet her.

Hver sjette forelder vil sende med barna alkohol på fest Hver sjette nordmann mener man har mer kontroll på ungdomsdrikking hvis man sender med dem alkohol på fest, viser ferske tall. – Dårlig strategi, mener Randi Hagen Eriksrud i Av-og-til.

Improlab

Hvor: Trykkeriet Scene

Når: Fredag 6. november

Annenhver fredag kickstarter Improoperatørene, Improfanteriet, Rabagast, IMPROschmimpro og Gibberish helgen på Trykkeriet Scene med et show. Dene fredagen er det igjen dags.

Barnas verdensdag i Trondheim

Hvor: Trondheim Folkebibliotek

Når: Søndag 8. november

Barnas verdensdag i Trondheim feirer ti år. Årets festival gjennomføres på en litt annen måte, og går over førstkommende og neste søndag. Biblioteket lover to forestillinger hver dag til de påmeldte. Les mer på Facebook-arrangementet her.