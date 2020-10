Sju ting som skjer i Trondheim denne helga

Luke Elliot + Malin Pettersen

Hvor: Byscenen

Når: Torsdag klokka 21.00

Luke Elliot er nå klar for å vise hva han har jobbet med de siste årene. «The Big Wind», oppfølgeren til «Dressed For The Occasion», ser dagens lys. Les mer på trd.events.

OnklP

Hvor: Byscenen

Når: Fredag klokka 20.00 og 22.15

Tidligere i år slapp OnklP «OCB Slim», og albumet «Pål Tøien» ble sluppet i februar. Nå er veteranen på turné, med to konserter på Byscenen fredag kveld. Obs! Begge er utsolgt, så her må du høre med kjære og nære om de har en billett til overs. Les mer på trd.events.

Plantswap

Hvor: Kafen i Ila

Når: Lørdag fra klokka 12.00

Gira på å bytte til deg noen nye grønne vekster? Denne lørdagen kan du bytte blomsterpotter, planter, blomster og avleggere. Les mer på Facebook-arrangementet!

Releasekonsert: Carina Dahl

Hvor: Ladekaia

Når: Lørdag klokka 18.00

Carina Dahl slapp nettopp sin femte singel i år, «Mammagutt». Lørdag blir det releasekonsert - les mer på Facebook-arrangementet.

Samfundsmøte: Spiseforstyrrelser

Hvor: Studentersamfundet og digitalt

Når: Lørdag klokka 18.00

Anoreksi, bulimi, og overspisningslidelser er bare tre av mange former for spiseforstyrrelser. Med for å diskutere er blant andre Anne Benschop Plathe, som selv har slitt med spiseforstyrrelser i over 8 år og nå har tilknytning til den landsdekkende organisasjonen rådgivning for spiseforstyrrelser. Les mer på Facebook-arrangementet.

DeLillos

Hvor: Byscenen

Når: Lørdag klokka 19.00 og 22.00

DeLillos har i 30 år vært et av landets viktigste pop- og rockband, og de har jevnlig levert kvalitet både tekstlig, musikalsk og kreativt. Lørdag har de to konserter, fortsatt ledige billetter enn så lenge! Les mer på trd.events.

Motorpsycho

Hvor: Verkstedhallen & Lobbyen

Når: Lørdag klokka 21.00

Motorpsycho inviterer til konsert i Verkstedhallen! The All Is One har mottatt strålende kritikker i pressen - les mer på Facebook-arrangementet.