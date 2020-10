Utested setter i gang koronatiltak verdt tre millioner kroner

Har du gått gjennom Brattørgata denne uka har du kanskje fått med deg de folierte vinduene.

- Det er tøffe tider, men vi har klart å opprettholde tilnærma normal omsetning. Vi har tenkt på det før også, men nå har denne utvidelsen faktisk blitt et koronatiltak, forteller daglig leder for Krambua, Thomas Haug.

I en forlengelse av de eksisterende lokalene ut mot Brattørgata starter de nå arbeidet med å tilføre restauranten et helt nytt tilbud.

Måler feber i døra

Utvidelsen av restauranten er ikke den eneste nyheten hos Krambua denne uka. Haug forteller at han har kjøpt inn en egen maskin som skal desinfisere hele lokalet, to ganger om dagen.

Men det er kanskje tiltaket rettet mot gjestene i døra som er hakket mer spesielt:

- Jeg har kjøpt en temperaturmåler! Det er en laserpistol som vi bruker for å kontrollere temperaturene i kjøleskapene våre. Den skal vi også bruke for å sjekke om gjestene har feber, smiler Haug.

- Hvordan tror du gjestene vil reagere på det?

- Det handler om å forklare hvorfor vi gjør det, på rett måte. Det er rett og slett for å vise trygghet til gjestene våre, og å ta ansvar for å begrense smittespredning, forklarer den daglige lederen, og legger til at også de nå har innført digitale bestillingssystem ved bordene som så mange andre restauranter i byen.

Fra pilatesstudio til selskapsrom

I nabolokalet var det tidligere et pilatesstudio, og da Haug ringte huseier for å etterlyse mer plass, var det en åpning for å ta over der. Tanken er at det skal være et selskapsrom som gjester kan reservere og få for seg selv, med plass til opptil 40 personer. Er ikke rommet utleid, kan det åpnes sammen med resten av restauranten.

- Folk har et nytt behov for å samles i skjermede og trygge rammer. Kanskje vi skaper en ny trend, med selskapslokaler igjen?

Den kjente Krambu-stilen med mørkt tre og skinn skal videreføres, og det skal bygges en egen bar. For rundt et års tid siden brukte de fem millioner for å pusse opp den eksisterende restaranten. Den daglige lederen anslår at de vil bruke rundt tre nye millioner på selskapsrommet og bakgården.

- Her vil vi ha et eget opplegg, treretters selskapsmeny og fokus på både vin og gin. Det skal bli noe artig! Vi skal ikke prøve å konkurrere med for eksempel Raus, men vi skal lage gode drinker, smiler Haug.

Lokalet er planlagt å være ferdig til mars neste år.

Spent på julebordsesongen

Det tikker inn med julebordbestillinger, men ikke som før. Den daglige lederen sier at det normalt ville ha vært mer eller mindre fullbooket i løpet av oktober. Han er spent på hvordan årets sesong vil bli.

- Det virker som om folk venter lenger med å bestille, og at de deler seg i mindre grupper.

Først nå, i oktober, er det ingen som er permittert i noen grad hos Krambua.

- Det kjennes godt å ha alle tilbake.