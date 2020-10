Utestedene utvider igjen skjenketidene: Dette venter deg på byen i helga

Onsdag 30. september opplyste regjeringen om at de ville lette på noen av de nasjonale koronatiltakene - inkludert at skjenkestopp ved midnatt skulle opphøre.

Endringen ble gjeldende fra denne mandagen av, og med det vil førstkommende helg være den første med normalisert åpningstid for landets utesteder.

Hvordan spår utestedene i Trondheim at den kommende helga vil bli?

- Vi kan ikke ha full åpning før vaksinen kommer og énmetersregelen er borte Et halvt år etter nedstengingen er det fortsatt noen få utesteder i Trondheim som ikke våger å åpne dørene.

Stor pågang

Daglig leder ved Lokal Bar, Andrew Christopher Anfinnsen, forklarer at det interessant nok var forrige lørdag (10. oktober) som var helgekvelden med desidert høyest antall forhåndsreservasjoner hittil hos dem.

- Vi kunne nok ha fylt sjappa to-tre ganger med henvendelsene vi fikk. Sånn sett har noen av dem som opplevde å bli «avvist» allerede lagt inn reservasjoner for førstkommende helg, men ikke mye mer enn vanlig hittil. Vi regner med at det tar seg opp ila uken.

Hos Tyven opplyser daglig leder Ida Vie mandag at pågangen enn så lenge er som vanlig hos dem, og hos Fire Fine og Barmuda opplyser eier Jan-Tore Fladvad at de uansett har vært fullbooket til hver helg siden de åpnet etter stengeperioden i vår.

Susanne Sandø hos Raus forteller at de opplever stor pågang, og at de forventer litt ekstra i tiden framover.

- Vi opplevde en stor oppgang i etterspørselen på bord da vi åpnet i juni - noe som egentlig har holdt seg ganske jevnt bra siden da, skriver Sandø i en e-post.

Ikke mer risikofylt enn andre sosiale arenaer

Kommuneoverlege Tove Røsstad gjør seg ingen spesielle tanker knyttet den kommende helga på byen, men påpeker at situasjonen er som den var før myndighetene reduserte skjenketiden i utelivet.

Røsstad opplever at utelivet selv passer på rutinene og smittevernet, i tillegg til at de passer på gjester som får litt ekstra innabords og glemmer seg.

- Det er smittesituasjonen generelt sett som får betydning. Blir det mange med ukjent smitte, der vi ikke har ordentlig kontroll, kan det igjen bli aktuelt å redusere skjenketiden. Men folk fester likevel, og privatfester er ikke noen god løsning det heller.

- Det er ikke mer risikofylt på utesteder enn andre sosiale arenaer, legger kommuneoverlegen til.

- Har du en oppfordring til de som har tenkt seg ut i helga?

- Det er de samme smittevernreglene som fortsatt gjelder. Det har vært et oppbluss av smitte som vi ikke ennå ser helt omfanget av, fordi det er i en tidlig fase. Det må folk være obs på.

Håper gjestene tar med seg nye utelivsvaner videre

Andrew Christopher Anfinnsen hos Lokal Bar sier at de opplever at folk i stor grad har tilpasset seg skjenketidene over den siste måneden, og at de derfor også gjør seg noen forhåpninger:

- Vi håper selvfølgelig at noen tar med seg de gode utelivsvanene videre. Som å booke bord, komme tidlig, holde seg i form, fremfor at det går tilbake til privat-vorspiel, storinnrykk rundt midnatt og økt konsum utover nattetimene.

Hos Raus har de derimot merket seg noen endringer hos gjestene allerede:

- Den største forandringen siden normal skjenketid ble annonsert, er nok at man kommer litt tilbake til «normalen» hvor de fleste forespørsler er senere på kvelden, sier Sandø. Hos dem vil folk nå reservere bord rundt klokken 22.00-23.00, i stedet for 20.00-21.00 som det har vært i det siste.

- Vi har også merket økt trykk på julebords-bestillingene, nå når folk vet hvilke tidspunkt de skal forholde seg til.