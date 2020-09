- Vi kan ikke ha full åpning før vaksinen kommer og énmetersregelen er borte

Du må nok se langt etter å få svingt deg i pianobaren hos Downtown i bunnen av Nordre, forteller daglig leder Steinar Moe.

– Det er forskjell på restaurant, pub og nattklubb. Nattklubbene er de første som stenger og siste som kan åpne. Og vi har ingen planer om å åpne nå vi altså, sier Moe.

Sammen med naboene Studio 26 og The Mint er Downtown alene om å fortsatt ha stengte dører i byens uteliv.

– Taper penger uansett om det er åpent eller stengt

Gradvis har puber og utesteder åpnet dørene igjen, med begrensninger av ulike slag for å ivareta smittevernet. Noen av byens utesteder har funnet kreative løsninger for å kunne holde på kundene også etter den nasjonale skjenkestoppen ved midnatt, og andre har merket opp ruter på dansegulvet slik at gjestene kan danse på trygg avstand fra andre.

Men for noen vil de smittereduserende tiltakene legge så store begrensninger og føre til utgifter som ikke gjør det forsvarlig å holde åpent.

Slik er det for Downtown, som i utgangspunktet har plass til rundt 1000 gjester.

– Vi taper penger uansett om vi åpner eller holder stengt, og akkurat nå er det uaktuelt å åpne på grunn av smittevernet. Da må vi bygge om hele stedet. Vi har plass til 1020 mennesker, men kan ikke ta inn 200 engang. Det er verken smittemessig eller økonomisk forsvarlig.

De samme utfordringene opplever Joachim Bøe Mortensen, daglig leder for nabo Studio 26:

– Taper vi mer penger på å holde åpent, med så få gjester og mange på jobb? Skal vi sitte rolig i båten, eller skal vi prøve å åpne? Vi må i alle fall ha full åpningstid som et kriterium for å kunne åpne noe som helst, påpeker han.

Skjenkestopp spiker i kista

Studio 26 sin daglige leder forteller at de egentlig vurderte en delvis åpning etter at fadderuka var over, men så ble skjenkestoppen ved midnatt et faktum. Da røk den planen.

– Gjestene er vant til å bruke oss som en siste plass for kvelden, og er ikke vant til å komme tidlig. I tillegg er konseptet med nattklubb at det skal mingles og danses. Stedet er ikke bygd for å sitte i ro på én plass hele kvelden, medgir Mortensen.

– Har du passert 30 år er det kanskje koselig å treffe gamle kompiser og sitte med dem hele kvelden. 20-åringer skal derimot få seg 20 nye venner på byen, og det er en problemstilling.

Fredrik Kulstad Holm hos utelivskonsernet Rekom Group, som driver blant annet The Mint, forteller at de gjenåpnet utestedet første helg i august, men at de nettopp valgte å stenge igjen.

– Det er en kombinasjon av ansvarsfølelse på grunn av smittevern, og at smittetrykket i Trondheim økte slik det gjorde i vårt segment. Men så fort vi ser at ting er stabile igjen, så åpner vi. Vi tar stadig imot bookinger og åpner for større grupper, skriver Holm i en sms til Trd.by.

Umulig med full åpning før vaksinen kommer

Selv om Downtown taper millioner av kroner, sier Moe at det er minst like synd på de ansatte, som gjerne er studenter.

– De får ikke mye i studielån, og det er synd når de mister sine viktige 4–5000 kroner i måneden. Noen ansatte er lånt ut til andre steder som holder åpent, andre har tatt på seg andre jobber. Jeg håper det går bra med de fleste, sier Moe.

– Hva skal til for at dere skal kunne åpne?

– Jeg kan med sikkerhet si at vi ikke kan ha full åpning før vaksinen kommer og énmetersregelen er borte. Skal vi åpne før det, må vi rett og slett bygge om hele stedet. Vi kan søke om opptil 200 000 kroner til det, men det ville kostet mye, mye mer.

– Har dere råd til å vente så lenge, da?

– Vi er en av de heldige som har litt kapital, og holder ut ei lita stund til. Men vi er avhengig av at regjeringa ordner en ny kompensasjonspakke sånn at alle bedrifter i vår situasjon har en mulighet til å overleve. Vi biter tennene sammen, vi.

Også Studio 26 venter spent på hva neste runde med støtteordninger vil bringe. Mortensen er smått håpefull om at skjenkestoppen ved midnatt vil bli opp til hver kommune å bestemme. Da kan de kanskje åpne én etasje. Men noen full åpning vil det ikke bli med det første.

– Det kan vi rett og slett ikke, det er umulig å opprettholde énmetersregelen. Men vi håper å kunne åpne gradvis og starte med en etasje av gangen. Vi følger med på det som skjer, og innretter oss selvfølgelig.