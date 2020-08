Sju ting som skjer i Trondheim denne helga

Litteraturhuset: Hvem dreper, og hvorfor?

Hvor: Kulturtorget, Trondheim Folkebibliotek

Når: Torsdag klokka 19.30 til 21.00

Drapssaker blir ofte viet stor oppmerksomhet, drapssaker er både hjerteskjærende, grufulle og meningsløse. Spørsmålene er mange. Hva kommer det av at mennesker dreper andre mennesker? Hvem er gjerningspersonene? Hvem er ofrene? Hvilke typer drap skjer oftest i Norge og Skandinavia?



Pål Grøndahl stiller til samtale med psykologspesialist Svein Øverland og Hilde Husby Christensen som leder samtalen. Les mer på trd.events.

TM:Live 2020

Hvor: Fosenkaia (Stormfestivalen)

Når: Torsdag og fredag

Et langt år med finplukking av Trøndelags mest lovende Live-artister skal gå mot en slutt. På torsdag er det endelige uttaket fra Trondheim og Trøndelag, og på fredag er det finale!

Sluppenfest

Hvor: Lager11

Når: Fredag til søndag

Sluppenfest har et bredt og variert program denne helga, som teater, skattejakt, kunstopplevelser, mat og musikk. Les mer på Facebook-siden til Lager11.

Kom og prøv-dag

Hvor: Dødens dal

Når: Lørdag klokka 12.00 til 15.00

Under aktivCampus kommer du til å møte mange grupper i NTNUI. Dette arrangementet legger til rette for at du skal få prøve ut noen av dem. Rumpeldunk, rugby, tae kwon do og fekting stiller opp i Dødens dal for at du skal få prøve ut de ulike aktivitetene. Les mer om programmet her!

Pstereo 2020

Hvor: Digital festival

Når: Lørdag klokka 19.00 til 21.00

Tre artister strømmes fra hemmelig lokasjon i Trondheim, i et show ledet av Christine Dancke. Det blir konserter fra Norges nye rap-superhelt fra Balestrand, Kjartan Lauritzen, ekte trøndersk fyrverkeri i Combos og landets fremtidige stjerneskudd SKAAR.

Både dere som har festivalpass til 2021 og kunder av DNB har gratis tilgang til streamen - les mer på trd.events.

Panter Tanter inviterer: «Sanger til og fra havet»

Hvor: Trondheim Sjøbad

Når: Søndag klokka 19.00 til 20.30

Dette er ikke et arrangement på nett, men utspilles på Trondheim Sjøbad - selvsagt ut fra smittevernforskriftene.



Panter Tanter og Tiger Onklene presenterer sanger som Erik By var kjent for, med sjøsprøyt og trauste mannfolk, men også dramatiske sanger av Mikael Wiehe, Evert Taube (tolket av Imperiet), Ola Bremnes (tolket av Moddi), B. Brecht m.f. Les mer på trd.events.

Utekino: Jurassic Park

Hvor: Studentersamfundet (både inne og ute)

Når: Søndag klokka 21.00

Jurassic Park er en film som er like underholdende enten det er første eller tiende gang du ser den. Dørene og plassen ute åpner klokka 20, filmen startes rundt klokka 21. Les mer på Facebook-arrangementet.