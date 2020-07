Her er det størst sjanse for å få sitteplass utendørs på Solsiden

Det skal ikke mange solstrålene til før trondhjemmerne strømmer til de ulike serveringsstedene på Solsiden. På de fineste dagene er det kø og lang ventetid for å kunne sikre seg et bord utendørs.

På grunn av smittevern og koronarestriksjoner er det i tillegg redusert kapasitet på de ulike uteserveringene. Så hvor er det egentlig størst sjanse for at det åpner seg opp en mulighet for å få et bord - uten at du må vente alt for lenge, både sulten og øltørst?

Vi har sjekket med Solsidens restauranter og utesteder.

Her er det mest plass

De fleste utestedene opplyser at de har redusert kapasiteten i større eller mindre grad slik at gjestene holder riktig avstand fra hverandre. Mange har også begrensninger for antall gjester per bord.

Utestedene opplyser at de har følgende antall sitteplasser på sine uteserveringer, rangert fra færrest til flest:

Sot: Plass til cirka 25 personer

San Sebastian: Plass til 46 personer

Heidi's Bier Bar: Plass til cirka 50 personer

Brooklyn Diner & Sportsbar: Plass til cirka 50 personer

Barmuda: Plass til cirka 50 personer

Graffi Solsiden: Plass til 59 personer

Selma: Plass til cirka 60 personer

Una: Plass til cirka 98 personer

Søstrene Karlsen: Plass til cirka 110 personer (70 ute nede, 40 på terrassen)

Egon: Plass til cirka 150 personer

Olivia: Plass til cirka 160 personer

Det har ikke lyktes Trd.by å få svar fra Bær & Bar, Bare Blåbær eller Dokkhuset i forbindelse med denne artikkelen.