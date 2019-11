Ti ting du kan gjøre i Trondheim denne helga

Det er flere spennende og varierte arrangementer denne helga. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Kinopremierer

Hvor: Trondheim kino

Når: Fredag, ulike tidspunkt

Denne helga er det premiere på seks ulike filmer: «Ailos reise - et nordnorsk eventyr», «Godt nyttår, Chile», «Håp», «Pagalpanti», «Sauen Shaun-filmen: Farmageddon» og «Skin». Snurr film!

Thulsa Doom

Hvor: Tyven

Når: Fredag

Rockebandet Thulsa Doom kommer til Tyven på fredag, og går på scenen klokka 21.00. Klokka 19.00 er det Doors som åpner kvelden. Aldersgrensa er 20 år, les mer på trd.events.

Lyden av 2020

Hvor: Lokal Scene og Klubb

Når: Fredag fra klokka 20.00

Hvert år mottar Trondheim Calling flere hundre søknader fra unge lovende som vil spille på festivalen. Denne fredagen presenteres åtte av demoartistene som er plukket ut av juryen på Lokal Scene og Klubb!

Norsk revyfestival

Hvor: Olavshallen store sal

Når: Fredag og lørdag

Det beste fra NM i revy for i år samles på scenen i store sal for å gi en lattermild start på adventstiden. Tidenes yngste vinner (Ingebjørg Stenbakken på 11 år) kommer, og det gjør også humorkanoner fra Skatvalsrevyen, Lånkerevyen og Isbjørnmafian!

Bytte- og fiksefest

Hvor: Hovedbiblioteket

Når: Lørdag klokka 11.00 til 16.00

Denne lørdagen er det klesbytte for voksne og barn, med opptil fem plagg per person. I tillegg kan det også byttes leker. Det er også et eget tekstilreparasjonsverksted og elektronikkreparasjonsverksted. Les mer på trd.events.

Trondheimsfinalen i Emergenza-festivalen

Hvor: Good Omens

Når: Lørdag fra klokka 20.00

Nå på lørdag er det trondheimsfinale i verdens største festival for up-and-coming, usignerte band. Seks band skal gå på scenen for å overbevise publikum og en bransjejury om at de fortjener en plass i den norske finalen på Rockefeller. Tusenvis av band deltar på verdensbasis, og den endelige vinneren kåres på Taubertal Festival i Tyskland.

Pom Poko + support: Tom Savoy

Hvor: Byscenen

Når: Lørdag klokka 21.00

Etter å ha bemerket seg med sine elleville liveshow både i Norge og internasjonalt, slapp Pom Poko endelig debutalbumet «Birthday» i februar. Aftenposten trillet terningen til en 6-er, mens blant andre Adresseavisen ga det en femmer. Nå kommer de med Tom Savoy på support til Byscenen på lørdag, les mer på trd.events.

Pippi feirer jul

Hvor: Olavshallen store sal

Når: Søndag klokka 12.30 og 15.00

Forestillingen fra Chat Noir i Oslo legger ut på norgesturnè! Pippi er i full gang med juleforberedelsene. Men skal hun feire julen alene?

Violet Road akustisk - ekstrakonsert

Hvor: Byscenen

Når: Søndag klokka 19.00

Det blir ekstrakonsert på søndag når Violet Road avslutter sin akustiske turné i Trondheim. I over ti år har nordlendingene i Violet Road bygd opp en solid musikalsk katalog, bestående av hits som «Face of the Moon», «Can You Hear The Morning Singing» og «Jericho». Aldri før har disse blitt fremført akustisk for et publikum, før nå. Les mer på trd.events.

Ranheim - Lillestrøm

Hvor: Extra arena

Når: Søndag klokka 18.00

Ranheim tar imot Lillestrøm på hjemmebane klokka 18.00 nå på søndag. Til samme tid spiller Rosenborg borte mot Viking.