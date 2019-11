Stian (29) fra Namsos kapret sølv i cocktail-VM: - Må si meg ekstremt fornøyd

– Det var knallhøyt nivå i år, så jeg må si meg ekstremt fornøyd med andreplassen, sier Wehus på telefon fra Kina.

Etter å ha blitt kåret til Norges beste bartender tre år på rad, dro han denne uka til det prestisjetunge verdensmesterskapet World Cocktail Championships 2019 i storbyen Chengdu i Kina - noe som også markerte hans tredje deltakelse i VM.

Her kapret han andreplassen i kategorien «Bartenders choice» – som kort forklart går ut på å skape sin egen drink.

I verdensmesterskapet var det utøvere fra 67 land som er medlem av International Bartender Association.

I forkant av konkurransen tok vi en lengre prat med Wehus. Les mer her!

Små marginer

Wehus sier videre at det var Finland som tok gullet hjem i år, og at Sverige tok tredjeplassen. Han forklarer at det var relativt jevnt i toppen, men at det kanskje var teknikken som gjorde at gullet glapp.

– Vi har ikke fått detaljerte poengresultat enda, men det er små marginer som skiller gull og sølv. Vi har resonnert oss fram til at jeg scoret høyt på smak, men at det kanskje var teknikken det gikk på. Jeg sølte noen dråper, og det er sånne filleting som kan være avgjørende.

– Hvordan skal du feire sølvet?

– Nå blir det gallamiddag hvor vi skal feire med resten av de nordiske deltakerne. Deretter blir det en liten ferie i Shangai. Etter det er det «back to work» og finne på noe nytt og spennende i Kristiansand.

Martin (24) lager «Trondheims beste drink» Forrige helg kom Martin Nordvik på førsteplass under Trondheim Open med drinken «Eple og kanel».

– Hvordan vil du oppsummere hele opplevelsen?

– Det var veldig spesielt og spennende å være med i årets VM. Dette er et eksotisk land jeg aldri før har besøkt og hele konkurransen var et gigantisk opplegg med masse folk. Det var en kul opplevelse.

– Han er dedikert

I forkant av konkurransen snakket KRSby med Rune Kaarbø, leder i Norsk Bartender Forening (NBF) og medeier av Bakgården.

Med 50 års erfaring fra utelivsbransjen i Kristiansand beskrev han Wehus som en dedikert bartender som skiller seg ut.

– Han er dedikert og en som virkelig har lyst å gjøre noe ut av yrket sitt, noe som er sjeldent. Mange blir bartendere for å kun ha en midlertidig jobb. Det er derfor svært få som er på hans nivå i Norge, sa Kaarbø.