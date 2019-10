Her finner du årets halloween-fester i Trondheim

For alle som elsker å kle seg ut, er halloween perfekt. Dropp den vanlige finstasen, finn fram teatersminken og det nedstøva kostymet fra i fjor. Eller kanskje du finner på noe nytt i år?

Det er mange utesteder som skal gjøre kvelden ute ekstra skummel. Her får du se hvilke!

OBS: Har vi glemt noen? Tips oss gjerne på trd.by@adresseavisen.no.

Bar Cirkus

Når: Torsdag 31. oktober

Bar Cirkus er en av få steder som faktisk holder sin fest på selve halloween. Her forventes det gjennomførte kostymer på besøk, med premiering og det hele. Dørene åpner klokka 20.

Heidi's Bier Bar

Når: Torsdag 31. oktober til og med lørdag 2. november

Hos Heidi's skal halloween feires tre dager til ende, med skremmende stemning alle tre dager.

Studio 26

Når: Fredag 1. november

For tredje år på rad arrangerer Studio 26 og International Student Festival sin skumleste natt ute i løpet av året. Aldersgrensa er 20 år, dørene åpner klokka 22.00.

Good Omens

Når: Fredag 1. november

Det blir kostymeball, DJ's, spindelvev, edderkopper, blod og gørr og fantastisk mye moro. Det hele begynner når døra åpner klokka 20.00.

Studentersamfundet

Når: Fredag 1. november

Som alltid blir det full halloween-feiring på Samfundet, som kanskje er den mest populære temafesten på huset. Dørene åpner klokka 21.00, og aldersgrensa er 18 år om du er student, 20 år om du ikke er det. Billettene ble sluppet 1. oktober, og festen er faktisk utsolgt! Så her må du høre om noen har en billett til overs.

The Mint

Når: Fredag 1. november

Fra klokka 22.00 oppfordrer også The Mint folket om å finne fram kostymer, gresskar og falskt blod. Også her er det kostymekonkurranse - vinneren vinner et år med gratis inngang på utestedet.

Hjorten Scene

Når: Fredag 1. november

Arrangementet heter «Festival of Frights», og her blir det både fest og artister, der artistene Ballinciaga, Unge LAMA og Öresus kommer. Det hele begynner klokka 22.00.

Fru Lundgreen



Når: Fredag 1. november og lørdag 2. november

Hos Fru Lundgren skal de ha full halloween-helg 1. og 2. november. Det blir pynt, skummel musikk og premie for beste kostyme. Aldersgrensa er 20 år, og dørene åpner klokka 20.00 begge dagene.

Søstrene Karlsen

Når: Lørdag 2. november

Søstrene Karlsen har også sin årlige halloween-fest nå i månedsskiftet oktober/november. Her er aldersgrensa 23 år, og merk - det er kostymeplikt!

Me Nightclub

Når: Lørdag 2. november

The Secret Flamingo inviterer til halloweenkveld på Me Nightclub, der det blir et show med både nye og gamle artister, blod, gørr, puppedusker og frynser.

Diskoteket

Når: Lørdag 2. november

Hos Diskoteket er det DJ, produsent og remixer Dicky Trisco som skal stå for showet og årets halloween-fest. Dørene åpner klokka 22.00!

Kokomo

Når: Lørdag 2. november

Her blir det halloween i tropiske omgivelser, der alle med kostyme på får gratis inngang. I tillegg blir det kostymekonkurranse - dørene åpner fra klokka 21.00.