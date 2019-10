20 ting du kan gjøre i Trondheim nå til helga

Det er flere spennende og varierte arrangementer denne helga. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Uka-høydepunkt

Hvor: Dødens dal/Studentersamfundet

Når: Varer frem til 27. oktober

Året Uka er i gang! Festivalen pågår helt fram til slutten av måneden, men allerede denne helga er det en rekke høydepunkter, som for eksempel:

Hent barna våre hjem nå - markering

Hvor: Tordenskioldparken

Når: Torsdag klokka 17.00

Redd Barna inviterer til en markering for å få hentet hjem norske barn som sitter internert i Syria. Markeringen begynner klokka 17, og varer i en times tid. Les mer på trd.events.

Første skritt - Trondheim Kommunerevy

Hvor: Byscenen

Når: Torsdag klokka 19.30

For første gang har alle ansatte i Trondheim kommune fått muligheten til å gå sammen om å lage en revyoppsetning. I tillegg til selvfølgeligheter som politikk, kongehus og FN's bærekraftsmål, kommer også harseleringer fra egne opplevelser i arbeidshverdagen, familielivet og vennekretsen. Les mer på trd.events.

Rosenborg - PSV Eindhoven

Hvor: Lerkendal

Når: Torsdag klokka 21.00

Ny kamp i gruppespillet til Europa League! Torsdag kveld er det nederlandske PSV Eindhoven som kommer til Lerkendal. Les mer på trd.events.

Kinopremierer

Hvor: Trondheim kino

Når: Torsdag og fredag

Denne helga er det premiere på hele ni filmer! Du kan se:

Phenomena

Astrup - Flammen over Jølster

Den vesle vampyren

Disco

Forført

Joker

Kabaddi Kabaddi Kabaddi

Talking about trees

Villmarksbarna - En eventyrlig reise

John Mayer

Hvor: Trondheim Spektrum

Når: Fredag klokka 18.00

Den Grammy-vinnende artisten John Mayer kommer til Trondheim denne fredagen! Dørene åpner klokka 18.00, og konserten begynner 19.30. Det skal fortsatt være ledige billetter.

Christer Torjussen - «Idiot»

Hvor: Olavshallen lille sal

Når: Fredag klokka 19.00

For to år siden satte Christer Torjussen opp forestillingen «Drittpappa» - nå er han tilbake med oppfølgeren som heter «Idiot». Temaene? Hvordan du ikke skal takle en skilsmisse, kjærlighetssorg, sjalusi, dating midtlivskrise, dårlige avgjørelser og rollen som alenepappa.

NM i programmering

Hvor: Realfagbygget NTNU

Når: Lørdag fra klokka 10.00

Er du interessert i programmering, algoritmer og problemløsing? De to beste lagene fra NM går videre til Nord-Europeisk mesterskap som arrangeres senere i høst.

Terrengløp Bymarka rundt

Hvor: Granåsen Skisenter

Når: Lørdag klokka 10.00 til 14.00

Årets siste terrengløp i Terrengkarusellen har to ulike distanser: 6,2 km konkurranse og trimklasse, og 21 km konkurranseklasse. Start og mål er inne på Granåsen Stadion.

Frimerkets dag

Hvor: Trondheim Postkontor i Munkegata

Når: Lørdag klokka 11.00 til 13.00

Nå på lørdag er det Frimerkets dag, og trondheimskunstneren Cecilie Sørgård har designet to nye norske frimerker. Hun kommer for å signere konvolutter med merker og spesialstempel, og Nordenfjeldske Filatelistforening er tilstede - både for frimerke- og postkortprat.

Yoga Soundfest 2019

Hvor: Kjøpmannsgata 12

Når: Lørdag klokka 16.00 til 21.00

Yoga Soundfest er møtesplatsen for yoga og musikk, der du kan utforske dybden av de urgamle østlige tradisjonene – med hovedfokus på musikken. Les mer på trd.events.

Nidaros Jets - Gimle Basket

Hvor: Husebyhallen

Når: Lørdag klokka 16.30

Årets andre hjemmekamp for Trondheims elitelag i basket. Denne gang er det Gimle Basket som kommer - dørene åpner klokka 16.00.

Nidaros Hockey - Gjøvik Hockey

Hvor: Leangen ishall

Når: Lørdag klokka 15.00

Også Nidaros Hockey har hjemmekamp denne helga, der begge lag fikk én seier hver i åpningshelga. Dette kan med andre ord bli spennende.

Are Kalvø - «Hyttebok frå helvete!»

Hvor: Olavshallen store sal

Når: Lørdag klokka 19.00

En dag oppdaget Are Kalvø at han ikke hadde en eneste Facebook-venn som ikke hadde lagt ut et bilde av seg selv på et fjell. I forestillingen «Hyttebok frå helvete» forteller han om naturen, vår tid, og om overraskende mye annet som du ikke trodde hadde noe med saken å gjøre.

Byfæst med Loveshack

Hvor: Byscenen

Når: Lørdag klokka 22.00

Loveshack er en slags musikalsk tidsmaskin som reiser tilbake til 80-tallet, og som har holdt på helt siden 1998. Som i fjor blir det fest på Byscenen, aldersgrensa er 20 år, og dørene åpner klokka 21.00. Les mer på trd.events!

Redesignkurs

Hvor: Clarion Hotel Trondheim

Når: Lørdag (10-18) og søndag (10-15)

Ingrid Bergtun og Ingrid Vik Lysne, begge tidligere deltakere i Symesterskapet på NRK, kommer til Trondheim for å lære bort man kan redesigne en høstjakke. De er rett og slett ute på redesignturné!

Åpningsarrangement nye Trondheim Spektrum

Hvor: Trondheim Spektrum

Når: Søndag klokka 11.45 til 17.00

Nå åpner Trondheims nye storstue, og det blir aktiviteter og underholdning for store og små. Arrangementet er gratis, og idrettene du kan møte er alt fra tennis, frisbee, basketball, cheerleading, håndball og volleyball - og mye annet. I tillegg blir det underholdning med magiker, fotballtriksere, musikk og dans.

Jubileumsfest, Credo restaurant 20 år

Hvor: Credo restaurant

Når: Søndag klokka 14.00 til 20.00

Et helt år med 20-årsfeiring går mot slutten, og fra klokka 14.00 blir det langbord med krabbefest, rømmesmaking, grillet gris og kaffesmaking. Fra klokka 18.00 kommer et glimt av boka «Fra hav til bord» - og det blir også kake, selvfølgelig.

Ranheim - Sarpsborg 08

Hvor: Extra arena

Når: Søndag klokka 18.00

Denne helga er det Ranheim som har hjemmekamp, og Sarpsborg 08 kommer. Rosenborg spiller borte mot Haugesund til samme tid.

Byåsen Håndball Elite - Tertnes

Hvor: Trondheim Spektrum

Når: Søndag klokka 18.00

Om du ikke vil se Ranheim i aksjon, men foretrekker håndball, har Byåsen hjemmekamp nå på søndag! Vinneren av kampen vil ta et lite grep rundt 3. plass i ligaen.