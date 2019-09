20 ting som skjer i Trondheim denne helga

Det er flere spennende og varierte arrangementer denne helga. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events.

Utstillingsåpning: I seng med fienden

Hvor: Justismuseet og Rustkammeret

Når: Torsdag klokka 18.00

Musene viser utstillingen i fellesskap, der du hos Justismuseet får møte «tyskerjentenes» historie, og på Forsvarmuseet Rustkammeret handler det om Norsk Hydro. Åpningen starter på Justismuseet klokka 18.00, og går videre til Rustkammeret for foredrag. Les mer på trd.events.

Byhaven fyller 20 år - jubileumsuke

Hvor: Byhaven

Når: Hele uka (og denne helga)

Denne høsten er det 20 år siden kjøpesenteret Byhaven åpnet dørene for første gang, og dette har de feira siden tirsdag. Nå på torsdag kan du dra på foredrag med ryddeguru Synnøve Skarbø og se catwalkshow, på fredag fra klokka 15 til midnatt kan du dra på ølfestival, og på lørdag er det barnas Byhaven for de minste.

Bokhøsten 2019 - biblioteket anbefaler

Hvor: Kulturtorget, hovedbiblioteket

Når: Torsdag klokka 19.00

Bibliotekarene trekker frem og diskuterer bøkene de gleder seg aller mest til i høst. Tre litterære paneler presenterer og diskuterer skjønnlitteratur, krim og fakta. Les mer på trd.events!

Ida Jenshus

Hvor: Tyven

Når: Torsdag klokka 20.00

Dørene åpner klokka 20, og konserten begynner en time etter. I slutten av august slapp Jenshus sitt nyeste album, og er i gang med norgesturné. På torsdag kommer hun til Tyven, les mer på trd.events!

Petter Wavold med band

Hvor: Ladekaia

Når: Fredag klokka 21.30

40-årsjubilantene Petter Wavold & band og Ladekaia inviterer til fest på fredag. 30 års-jubileumet i 2009 ble markert i Olavshallen. Dørene hos Ladekaia åpner klokka 19.00, og konserten starter rundt 21.30.

Forskningstorget 2019

Hvor: To store telt ved NTNU Vitenskapsmuseet på Kalvskinnet

Når: Fredag og lørdag

Forskningstorget i Trondheim er Norges eldste og har 25-års jubileum i år. Besøkende kan delta på over 20 aktiviteter for barn, ungdom og voksne. Arrangementet er gratis, ingen påmelding! Les mer om programmet på trd.events.

Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag og lørdag, ulike tidspunkt

Dette er uten tvil en skikkelig kinohelg. Fredag og lørdag er det premiere på totalt ni filmer! Du kan se følgende:

Ad Astra

Dora og den gyldne byen

Kaappaan

Nikka Zaildar 3

Pal Pal Dil Ke Paas

Rambo: Last Blood

Yomeddine

Knøttekino: Av tråd og ull

Love Action Drama

The Wall 40 år

Hvor: Byscenen

Når: Fredag og lørdag klokka 20.00

40-årsjubileet til episke The Wall skal feires, og Pink Floyd-tribute-bandet A Saucerful of Secrets kommer med showet «The Wall 40 år». Fredag er det sittende konsert, lørdag er det stående. Les mer på trd.events.

Jubileumstur til Grong med veterantog

Hvor: Trondheim S til Grong og tilbake

Når: Lørdag klokka 10.00 til 20.00

Norsk Jernbaneklubb fyller 50 år og inviterer til en tur med veterantog på Nordlandsbanen! Turen går fra Trondheim til Grong og tilbake, med flere stopp underveis. Turen kjøres med Jernbanemuseets stålvognstog og diesel-lokomotiv type Di3 (Nohab). Les mer på trd.events.

Gratis sykkelservice og elsykkeltesting

Hvor: Strandpromenaden ved hurtigbåtterminalen

Når: Lørdag klokka 11.00 til 14.00

Miljøpakken feirer den Europeiske Mobilitetsuka ved å kjøre gratis sykkelservice og testing av elsykler! Trenger din sykkel litt ekstra kjærlighet nå som tiden går mot høsten, eller kanskje du har hørt mye om elsykkel men har ikke hatt mulighet til å prøve selv ennå? Les mer på trd.events.

Åpen brannstasjon

Hvor: Hovedbrannstasjonen i Sluppenveien

Når: Lørdag klokka 11.00 til 14.00

Denne lørdagen vil brannbamsen Bjørnis og brannkonstablene vise frem både stasjonen og brannbilene, og det blir også aktiviteter for store og små.

Sofakampen aktivitetsfestival

Hvor: Kristiansten Festning

Når: Lørdag klokka 11.00 til 15.00

På lørdag kan du spille ball, turne, løpe, hoppe, konkurrere, med både enkle og utfordrende aktiviteter for alle aldersgrupper – helt gratis. Alfred fra MGP Junior og Tre Små Kinesere kommer, og det blir smakebiter fra Annie, årets musikal fra Teaterlaget i BUL i Nidaros. Rasmus Rohde og Rachel Nordtømme har styringa denne dagen - les mer på trd.events.

Nidaros Hockey - Hasle Løren

Hvor: Leangen ishall

Når: Lørdag klokka 15.00

Etter tre poeng i åpningshelgen mot Gjøvik er det klart for ny hjemmekamp igjen, denne gang mot Hasle Løren. På grunn av nytt serieoppsett er dette en av helgene hvor det kun er én kamp, og den spilles på lørdag. Les mer på trd.events.

Dr. Bergland bryter taushetsplikten

Hvor: Olavshallen store sal

Når: Lørdag klokka 19.00 og 21.30

Denne forestillingen ble raskt utsolgt i desember 2017, og er nå tilbake. Standupkomiker Jonas Kinge Bergland tar opp tabubelagte tema han har støtt på som lege, i privatlivet eller rett og slett gjennom kritisk tenkning. På lørdag er det to forestillinger i Olavshallen.

Juno

Hvor: Bar Moskus

Når: Lørdag klokka 21.00

Juno er et ungt band med utspring fra den velrenommerte jazzlinja i Trondheim. De har allerede rukket å etablere seg som et solid liveband innenfor den norske musikkscenen. Lørdag kommer de til Bar Moskus, les mer på trd.events.

The Boys // support: Sugar Louise

Hvor: Nidelven Bar & Scene

Når: Lørdag klokka 22.00

The Boys med Casino Steel i spissen, inntar Nidelven Bar & Scene, der det blir en kveld med hardtslående punkrock, både fra The Boys og Sugar Louise. Les mer på trd.events.

Trolldomsakademiet

Hvor: Bybroen videregående skole

Når: Lørdag og søndag

Trolldomsakademiet er et Harry Potter-inspirert levende rollespill som går over to dager, der man kan delta som elev på en magisk skole, der det undervises i trylleformler, forsvar mot svartekunster og mye mer. Les mer på trd.events.

Dyrene i Hakkebakkeskogen

Hvor: Olavshallen store sal

Når: Søndag klokka 12.00 og 15.00

Klatremus og vennene hans skal fylle Olavshallen på søndag, med Mikkel Rev, Morten Skogmus, Bakergutten og Harepus inkludert. Det er to forestillinger nå på søndag, og også to søndag 29. september.

Trondheim kammermusikkfestival 2019

Hvor: Ferstad gård

Når: Søndag klokka 15.00

Søndag begynner Kamfest for 24. gang, og det markeres med utstillingsåpning på Ferstad gård der bildene fra Riis-samlingen vises for offentligheten for første gang på over 50 år. Det blir også både Bach og Vivaldi, der blant andre Arve Tellefsen er medvirkende.

Ranheim - Bodø/Glimt

Hvor: Extra Arena

Når: Søndag klokka 18.00

Søndag er det Ranheim som har hjemmekamp der de møter Bodø/Glimt. Samme kveld klokka 20.00 møter Rosenborg Mjøndalen borte.