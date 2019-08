Krambua i Midtbyen pusser opp for første gang på 26 år

- Vi har vært en sovende bjørn en stund. Folk har glemt oss litt.

Det sier daglig leder og deleier hos Krambua, Thomas Haug. Det har han og resten av gjengen i det straks 26 år gamle den kombinerte restauranten og puben bestemt seg for å endre på. Denne sommeren har de holdt stengt i seks uker i strekk, og for første gang siden åpningen i 1993 har det vært storstilt oppussing i de gamle, historiske lokalene.

- Dette er et historisk hjørne i Trondheims eldste gate, og vi vil bevare stilen. Men nå oppgraderer vi det til å passe inn i 2019.

Prislapp: seks millioner

Seks millioner kroner er lagt ned i arbeidet. Dagen før reåpning er det minst 25 hektiske mennesker i sving. Det bæres, monteres, flyttes, males og pusses.

- Vi har «shinet» hele lokalet, fra gulv til tak. Vi har tatt vare på mye av interiøret, men har for eksempel byttet ut alt av belysning. Kjøkkenet har vi åpnet opp sånn at gjestene kan se kokkene som er i sving. Krambua fortjener et løft og masse kjærlighet, sier Haug.

Haug tok over som daglig leder i april i fjor, men det er ikke første gang han har jobbet hos Krambua. For 18 år siden var han kjøkkensjef her i tre år.

- Vi har lyst til å bli møteplass nummer én igjen, der du bare kan komme innom og treffe kjente og ukjente, enten for en kaffe, en matbit, eller en «lille en». Det er det vi drømmer om.

Utvider med bakgård

Det å holde stengt i seks uker kan være et stort tap for mange restauranter og utesteder. Den daglige lederen forklarer at omsetningen hos Krambua frem til nå har fulgt skoleåret, der det uansett har vært rolige somrer. Det vil han nå snu på.

- Vi bygger en bakgård med 40-50 sitteplasser, og vil snu sommeren fra minus til pluss. Den skal vi få ferdig til Kulturnatt 13. september. Det blir egen inngang fra gata med rød løper. Vi skal ha 100 meter med lyskuler som vi skal henge opp, og møbler i stål.

Ellers videreføres mye også som før. Krambua har igjen tatt opp samarbeidet med Olavshallen, og tar ansvar for backstage og tilbyr å ha møtevirksomhet hos dem.

- Vi har jo en vinkjeller som nesten ingen vet om, ler Haug. Det vil de også tilby som konferanselokale, forklarer han.

Konseptet med operapub to ganger i måneden fortsetter, og Trondheim Bluesklubb skal ha konsert hver lørdag ut året.

I 20 år til - minst

Daglig leder Haug påpeker at det er viktig å fornye seg i blant, spesielt sånn som situasjonen i bransjen her i Trondheim har blitt, særlig de siste årene.

- Alle rundt oss har blitt så utrolig flinke, og da må vi etterstrebe å være like flinke vi også. Vi har et slagord hos oss, og det er at vi skal være blidere og triveligere. Fredag kveld er det offisiell reåpning, først for inviterte, deretter er alle hjertelig velkommen, sier Haug.

10. oktober er det nøyaktig 26 år siden Krambua åpnet dørene for første gang. De har nylig skrevet under på en forlengelse av leiekontrakten med huseier E. C. Dahls eiendom.

- Nå har vi skrevet leiekontrakt for 20 år til - minst!