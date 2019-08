Elleve ting som skjer i Trondheim denne helga

Det er flere spennende og varierte arrangementer denne helga. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events.

Gyllene Tider

Hvor: Sverresborg Arena

Når: Torsdag fra klokka 18.00

Sommartider, hej hej! Etter 40 år takker Gyllene Tider for seg med en stor avskjedsturné og ny plate. Her blir det nok stor allsangfaktor og mye mimring, og det er fortsatt ledige billetter. Les mer på trd.events!

Politisk frokost med Abid Raja

Hvor: Litteraturhuset

Når: Fredag klokka 09.00

Litteraturhuset har i dette valgåret gått sammen med avisa Klassekampen og avisa Nationen om en serie frokostmøter hvor de inviterer ulike politikere til frokost på Litteraturhuset.

Journalist Jo Skårderud fra Klassekampen og politisk redaktør Kato Nykvist fra Nationen vil intervjue politikerne live på scenen og deretter blir det åpnet for spørsmål fra salen. Møtene er åpne for alle og vil i ettertid bli lagt ut som podkast. Les mer på trd.events.

Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag

Denne helga er det premiere på fem nye filmer. Du kan enten se «Angry Birds 2», «Chal Mera Putt», «Jabariya Jodi», «Poms - livets dans» eller «Scary stories to tell in the dark». Snurr film!

Bernhoft blir startskuddet for årets Uka Jarle Bernhoft og The Fashion Bruises vil åpne konsertprogrammet hos Uka 3. oktober.

Cirkus Arnardo i Trondheim

Hvor: Leangen travbane

Når: Fredag, lørdag og søndag

Cirkus Arnardo er 70-årsjubilant, og byr på en helt ny forestilling. Rockeringer, antrekk som forsvinner i løse luften, backflips og hopp med BMX- og Trial-sykler, klovner og papegøyer. Les mer på trd.events!

Madrugada

Hvor: Sverresborg museum

Når: Fredag fra klokka 18.30

Konserten på Sverresborg markerer 20-årjubileumet til bandets debutalbum, Industrial Silence. På scenen står tre av de fire originale medlemmene, Sivert Høyem, Frode Jacobsen og Jon Lauvland Pettersen. Det er fortsatt ledige billetter, les mer på trd.events.

Instagram og Whatsapp får nye navn Facebook vil vise hvem som står bak tjenestene når du bruker appene.

Hot August Nights

Hvor: Erkebispegården

Når: Lørdag klokka 10.00 til 15.00

Norsk Mustang Club avdeling Trøndelag arrangerer Mustang merkebiltreff på lørdag, under Hot August Nights som varer hele helga.

Villaksens dag

Hvor: Nedre Leirfoss

Når: Lørdag klokka 11.00 til 17.00

Dette er et familiearrangement der du kan prøve fiskelykken og lære mer om villaks! De har noe fiskeutstyr til utlån, og nybegynnere kan få instruksjon.

Torucon 2019: A World of Secrets

Hvor: Clarion hotel & congress

Når: Lørdag og søndag

Som vanlig blir det et fullspekket program med foredrag og paneler, cosplay, gaming, konkurranser, quiz og aktiviteter. I tillegg skal det være Cosplay- & Craftmanship-konkurranse, og du kan få muligheten til å representere Norge i Nordic Cosplay Championship 2020. Les mer på trd.events!

Rosenborg - Tromsø

Hvor: Lerkendal stadion

Når: Lørdag klokka 15.30

Det går bra i Europa om dagen, og la oss håpe at det samme gjelder hjemme mot Tromsø i Eliteserien. Kampstart 15.30 lørdag, les mer på trd.events.

Trondheims-Ørn - Røa

Hvor: Koteng Arena

Når: Lørdag klokka 16.00

Med fire seire på de fire siste kampene, to seriekamper, to i NM, har Ørn-spillerne fått en god start på høstsesongen. Neste hinder er tabellnabo Røa!

Åge Aleksandersen & Sambandet

Hvor: Sverresborg museum

Når: Lørdag fra klokka 18.00

Dette er uten tvil den store Sverresborg-helga! Lørdag feires femårsjubileum for Trondheimsnatt på Sverresborg, og Åge og Sambandet tar med seg trioen Sivert Høyem, Bjørn Eidsvåg og Henning Kvitnes som gjester for å feire.

Denne konserten er utsolgt, så her må du høre med kjente og kjære om de har en billett til overs. Les mer på trd.events!