Thea hos To rom og kjøkken: - En gjeng godt voksne mannfolk kastet maten sin over på nabobordet

Forrige uke snakket vi med Maria Strøm hos Søstrene Karlsen, som rett og slett ikke kan forstå hvorfor folk kjøper seg tequila, bare for å bli full.

Hun utfordret Thea Bruset Solberg hos To rom og kjøkken til å dele noen historier denne gang!

Hvor jobber du nå, og hvilken stilling har du?

- Jeg er servitør hos To rom og kjøkken.

Hvorfor bestemte du deg for å jobbe i utelivsbransjen?

- Jeg er interessert i mat og liker godt å jobbe med mennesker, så da ble servitør et naturlig valg. Jeg får muligheten til å skape en god opplevelse for gjestene og servere noe av det beste trøndelag har å by på av råvarer. Det er noe jeg synes er veldig stas.

Hva gjør du når du ikke jobber på utestedet?

- Jeg danser på Step by Step, går på kino, henger med venner og familie. Liker også godt å kose meg hjemme med en god bok eller tv-serie.

Hva er den beste låta du hører når du er ute på byen selv?

- Vanskelig å velge kun én. Liker som regel alt som har en god danserytme men Uptight (Everything's alright) med Stevie Wonder slår aldri feil.

Hva bestiller du aldri når du er ute?

- Jeg unngår som regel å bestille shots eller ren sprit for jeg tåler det rett og slett ikke.

Hva er det sjukeste du har opplevd at en gjest har gjort?

- Det sjukeste? Hm, etter fem år i bransjen har jeg opplevd en del rart. Noe av det som første som dukker opp er den gangen en gjeng med gjester kastet maten sin over på nabobordet. De var alle mannfolk i godt voksen alder, men man skulle ikke tro det på oppførselen.

- Så var det også en gang jeg endte opp å jage to personer i 2-3 kvartaler sammen med en kollega fordi de hadde stjålet en flaske Prosecco. Vi tok de igjen til slutt og tok flaska tilbake.

Hva burde gjester tenke på, revurdere eller unngå å gjøre når de er på restaurant eller på byen?

- Vis respekt og ta hensyn til de som jobber og andre gjester. Er man blid og høflig gjenspeiler det seg ofte i servicen. Og om det er noe de er misfornøyde med så si gjerne i fra med det samme så har vi muligheten til å gjøre noe med det. Vi har alltid gjestenes beste interesse i tankene og er villig til å strekke oss ganske langt for at de skal ha en så god opplevelse som mulig.

Om du kunne ha festet med tre kjendiser, hvilke som helst, død eller levende – hvem ville det vært?

- Akkurat nå så ville jeg valgt David Tennant, Will Smith og John Barrowman. Legendarisk gjeng!

Hvem i utelivsbransjen vil du utfordre til å svare på disse spørsmålene neste gang?

Jeg vil utfordre Arne Kristian Birkeland Bævre som jobber på Britannia.