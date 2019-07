Torkel har jobbet i utelivet i mange år: - Vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg

Forrige uke snakket vi med Tobias Hoem hos Provincialen, som kunne fortelle at to jenter gikk inn i full slåsskamp, og at det var så brutalt at vaktene strevde med å få dem fra hverandre.

Han har utfordret Torkel Vigdal hos Studio 26 til å føre barrunden videre denne uka!

Hvor jobber du nå, og hvilken stilling har du?

- Jeg er driftssjef hos Studio 26.

Hvorfor bestemte du deg for å jobbe i utelivsbransjen?

- Det var veldig tilfeldig at jeg endte opp i utelivsbransjen, men har nå vært i bransjen i snart sju år og stortrives.

Hva gjør du når du ikke jobber på utestedet?

- Da spiller jeg golf på sommeren og ellers litt alpint om vinteren, liker også å gå ut å spise god mat eller ta noen glass vin med venner.

Hva er den beste låta du hører når du er ute på byen selv?

- Vanskelig spørsmål, men «Opus» av Eric Prydz skaper alltid stemning.

Hva bestiller du aldri når du er ute - og hvorfor ikke?

- Ratzeputz. Hvorfor ikke, lurer du? Har du prøvd?

Hva er det sjukeste du har opplevd at en gjest har gjort?

- Må være da jeg var ute og reiste, og så var det en gjest som var på samme uteplass som tisset i baren. Traff jo selvfølgelig personen som sto ved siden av og ventet på å få sin bestilling.

Hva burde gjester tenke på, revurdere eller unngå å gjøre når de er på restaurant eller på byen?

- Vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg. Enkelt og greit, da kommer du veldig langt.

Om du kunne ha festet med tre kjendiser, hvilke som helst, død eller levende – hvem ville det vært?

- Mange som kunne vært interessante personer her. Men jeg går for TIX, Herman Flesvig og Maria Montazami.

Hvem i utelivsbransjen vil du utfordre til å svare på disse spørsmålene neste gang?

- Da må Maria Strøm på Søstrene Karlsen få denne neste gang.