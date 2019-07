Sju ting som skjer i Trondheim denne helga

Det er mange spennende og varierte arrangementer denne helga. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events.

Sykkelshortsen er tilbake: Slik styler du den! Det er ikke bare rumpetaska som er blitt hot igjen. Sykkelshortsen er blant denne sommerens største trender!

Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag

Denne helga er det premiere på fire ulike filmer. Du kan se «Crawl», «Stuber», «Super 30» og «Transit». Snurr film!

Kajakktur til Solsiden

Hvor: Fra Tempe idrettsanlegg til Solsiden

Når: Klokka 16.00 hver dag

Padle på egenhånd eller med en instruktør, alene eller med vennegjengen! Langs Nidelva, og bort til Søstrene Karlsen på Solsiden. Les mer på trd.events.

Neon-party

Hvor: The Mint

Når: Fredag fra klokka 22.00

UV-kanonene skrus på når det skal være neon-party på The Mint på fredag. Dresscode? Neon, så klart.

Hestens dag

Hvor: Leangen Travbane

Når: Lørdag fra klokka 10.00

Leangen Travbane inviterer til ponnilandsleir og Hestens dag nå på lørdag, med oppgjør i ponniløp, konkurranser og andre aktiviteter - som ponniridning for store og små, halmhopping, ansiktsmaling og hesteskokasting - for å nevne noe.

Møt brannbamsen Bjørnis

Hvor: Fanzone på Lerkendal

Når: Lørdag fra klokka 13.30

Før Rosenborg-kampen rigges Nils Arne Eggens plass, utenfor stadion, med blant annet mulighet til å ta selfie både med brannbamsen Bjørnis og Troillet. Du kan også spille tre-mot-tre-fotball, prøve fotballdart og få ansiktsmaling.

Rosenborg - Viking

Hvor: Lerkendal Stadion

Når: Lørdag klokka 15.30

Hva med å tilbringe lørdag ettermiddag på Lerkendal, når Rosenborg tar imot Viking? Samme kveld møter Ranheim Bodø/Glimt borte klokka 21.00. Les mer på trd.events.

Metallica

Hvor: Granåsen

Når: Lørdag fra klokka 17.00

Metallica inntar Europa med sin «WoldWired Tour», og besøker Trondheim for første gang! Det legendariske bandet drar denne gangen på en utendørsturné fra mai til august, som stopper innom stadioner, parker og til og med et slott. Lørdag står Norge og Granåsen for tur, og med seg har de Ghost og norske Bokassa. Konserten er utsolgt, men det kan godt hende du kjenner noen som har en billett til overs! Les mer på trd.events.