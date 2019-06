Dette er bartender Ottos «guilty pleasure» i baren

Forrige uke var det Nora Caroline Eide hos Sot som blant annet kunne fortelle om den gangen en gjest la igjen en «liten dæsj avføring» på toalettet - altså utenfor doet.

Hun har utfordret Otto Johnsen til å dele noen barhistorier denne uka!

- Hvor jobber du nå, og hvilken stilling har du?

- Jeg jobber deltid som bartender på Fire Fine.

- Hvorfor bestemte du deg for å jobbe i utelivsbransjen?

- En lidenskap for musikk, spesielt House og EDM, gjorde at nattklubb ble et naturlig valg. I tillegg er det situasjoner som oppstår som man aldri ville opplevd i en ordinær ni-til-fire jobb.

- Hva gjør du når du ikke jobber på utestedet?

- Studerer markedsføring, jakter drømmen om å bli DJ på heltid, tar litt bilder og ser på gode serier.

- Hva er den beste låta du hører når du er ute på byen selv?

- «Light Up The Club» - Relanium, eller alt av Justin Timberlake. Da klarer jeg faktisk ikke å sitte stille.

- Hva bestiller du aldri når du er ute?

- Strawberry Daquiri, selv om det er min guilty pleasure. Det er så sinnsykt godt, men med hensyn til både bartender og min egen maskulinitet velger jeg å klare meg med en pils.

- Hva er det sjukeste du har opplevd at en gjest har gjort?

- Fikk nylig et drinkglass kastet i ansiktet av en gjest som mente drinken smakte vondt. Da trengte jeg et par minutter til å revurdere yrket mitt.

- Hva burde gjester tenke på, revurdere eller unngå å gjøre når de er på restaurant eller på byen?

- Nattklubber har litt andre premisser og gjester oppfører seg som regel godt. Hvis det dog er en ting jeg kan nevne, så er det å betale så fort man får terminalen fremfor seg. Da får både jeg servert flere gjester, og du får drikken din fortere. WinWin!

- Om du kunne ha festet med tre kjendiser, hvilke som helst, død eller levende – hvem ville det vært?

- Elon Musk, Biggie Smalls og Broiler.

- Hvem i utelivsbransjen vil du utfordre til å svare på disse spørsmålene neste gang?

- Tobias Hoem, Provincialen.