13 ting som skjer i Trondheim denne helga

Det er mange spennende og varierte arrangementer denne helga. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Utstillingsåpning: Håkon Bleken

Hvor: Britannia

Når: Torsdag klokka 18.30

Håkon Bleken er første kunstner ut i Britannia Hotels kunstprogram, med en utstilling over tre av hotellets etasjer – der alle verker er til salgs. Nærmere 90 unike verker er inkludert!

Iladagan

Hvor: Ila

Når: Hele helga

Iladagan begynte på tirsdag, og varer til og med søndag. Programmet er proppet full av all slags arrangementer, der du på torsdag for eksempel kan dra på veganaften og skotthyll, grill og musikk, fredag på speedfriending og en rekke konserter, lørdag på marked og fiksefest, og søndag kan du også oppleve kor og konserter. Les mer på trd.events!

Kulturskolefest 2019

Hvor: Rundt omkring i hele byen

Når: Hele helga

Trondheim kommunale kulturskole inviterer for 9. gang til Kulturskolefest. Rundt 4000 elever fyller byen med en mengde konserter, utstillinger og forestillinger. Blåserne inviterer til fest på Sverresborg museum, strykerne til Rosenborg skole, bandgjengen til Byåsen skole, visuell kunst til sommerutstilling på Galleri KiT for å nevne noe. Les mer om progammet på trd.events.

Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag, ulike tidspunkt

Denne helga er det premiere på fem nye filmer, der du kan se «Claire Darlings siste påfunn», «Hotel Mumbai», «Men in Black: International», «Mysteriet Herr Link» og «Tolkien». Snurr film!

Trøndelagsmesterskapet i karaoke 2019

Hvor: Lademoen Bydelshus

Når: Fredag klokka 19.00

Trøndelagsmesterskapet i karaoke går av stabelen, der to vinnere går videre til norgesmesterskap i Bergen i august. Det er tre klasser og velge mellom: Show/kostyme - solo, jenter og solo, gutter.

Ladehammerfestivalen

Hvor: Ladehammeren

Når: Fredag og lørdag

I år er det tiårsjubileum! En rekke artister og band går på de to scenene både fredag og lørdag, og byr på noe av det kuleste den trønderske undergrunnen har å by på.

Hendelser på Nyhavna

Hvor: Nyhavna

Når: Lørdag klokka 11.00 til 23.00

På lørdag kan du utforske Nyhavna, og oppleve en smakebit på hva framtida kan inneholde. Det er mange arrangementer, som for eksempel Kystens dag, sykkelverksted, Strandveikaia open, åpent bryggeri, åpent atelier, sykkelbane for barn og diskusjoner om hva Nyhavna burde være for Trondheims innbyggere. Les mer på trd.events!

Årets første fjordtur med «Hansteen»

Hvor: Brattørabassenget

Når: Lørdag klokka 10.00

Nå har du sjansen til å bli med det unike seildampskipet «Hansteen» ut på årets første seilas. Ta med deg familie og venner og opplev hvordan en dampskipstur på Trondheimsfjorden må ha vært for over 100 år siden. Les mer på trd.events!

Utleiraløpet og bydelsfest

Hvor: Utleirahallen

Når: Lørdag fra klokka 11.00

Løpet har start og mål ved Utleirahallen, har distanser på 0,6 km, 2 km, 5 km og 10 km. Det blir mange aktiviteter der bamsen Bjørnis kommer, og det gjør også Rasmus og verdens beste band. På kveldstid er det bydelsfest, der kvelden starter med bankett hvorpå Hollywood Scandal spiller sammen med Ulf Risnes, Kristian Raanes og Thomas Løseth.

Utendørs tabata

Hvor: Utenfor 3T Pirbadet

Når: Lørdag klokka 11.00 til 12.00

3T-Pirbadet arrangerer i samarbeid med Clarion Hotell & Congress og Stiftelsen Pirbadet en stor bootcamp på Brattøra førstkommende lørdag. I fjor var det hele 135 deltakere! Gruppetimen er gratis og åpen for alle. Les mer på trd.events.

The Big Challenge Science Festival

Hvor: Ulike steder i Trondheim

Når: Søndag





Festivalen begynner søndag, og varer til og med onsdag neste uke. Vitenskapsfestivalen er fylt med 40 foredragsholdere og ti artister av internasjonal klasse. Nå på søndag skal Edward Snowden snakke om å avsløre sannheten i politikken, Trondheim Jazz Orchestra og Come Shine skal ha konsert i Olavshallen, det blir folkemøte om klima, barnekonsert med Tonje Unstad og jazzkonsert med Juno. 550 geografer fra hele verden ommer for å diskutere hvordan de kan bidra til en bærekraftig verden, og det er også en utstilling som heter The Micro Challenge. Les mer på trd.events!

Topp7

Hvor: Start og mål ved Trondheim Spektrum

Når: Søndag, start alle løyper klokka 08.00 til 10.00

Topp7 er Midt-Norges største turarrangement med en maksgrense på 3333 deltakere. Turen er 30 km og går oppom sju topper, Lille Gråkallen, Henriksåsen, Storheia, Gråkallen, Tikneppen, Geitfjellet og Våttakammen. Det er også tre kortere varianter, Topp5, Topp2 og Topp1.

Rosenborg - Vålerenga

Hvor: Lerkendal Stadion

Når: Søndag klokka 20.00

Allerede fra klokka 18.00 bør du være på plass utenfor Lerkendal. Statuen av Nils Arne Eggen skal avdukes, og hovedpersonen selv er selvfølgelig på plass. Gjester fra hele Fotball-Norge er invitert for å gjøre stas på RBK-legenden!