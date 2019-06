Her finner du Trondheims billigste utepils

Vi i Trd.by har forhørt oss om ølprisene rundt omkring i Trondheim sentrum, og da hos steder der du kan ta en kald en utendørs. Noen av stedene har ulike priser for de ulike ukedagene, og der har vi inkludert priser på fredager og lørdager.

Sjekk prisene i Trd.bys øl-o-meter!

Utested

Pris Mormors Stue

86 kroner* Bær og Bar

86 kroner* Selma Bar

86 kroner* Bror Bar:

86 kroner* Una Pizzeria

89 kroner Cafe Bare Blåbær

89 kroner Café Løkka

92 kroner** Graffi Grill

92 kroner Heidi's Bier Bar

93 kroner Cowsea

95 kroner San Sebastian

96 kroner* Tulla Fisher

98 kroner* Le Bistro

99 kroner* Frati

99 kroner* Cafe Dublin

99 kroner Dokkhuset

99 kroner* Sot Bar

100 kroner* Barmuda

101 kroner* Nordøst

103 kroner* Fire Fine

104 kroner* Olivia

104 kroner* Søstrene Karlsen

111 kroner* Antikvariatet

111 kroner**

De stedene som ikke selger øl i 0,5, har vi regnet om desiliterprisen fra 0,4 eller 0,45. De aktuelle stedene vil være merket med én asterisk (*) i teksten. Disse prisene er enten rundet opp eller ned til nærmeste hele krone.

Steder med to asterisk (**) oppgir også at de tilbyr egne priser for studenter:

Café Løkka: 84 kroner

Antikvariatet: 94 kroner*

Mormors Stue: 61 kroner*

Steder med tre asterisk (**) oppgir også at de tilbyr egne priser nå i sommer:

Mormors Stue: 43 kroner* (ikke-student), 36 kroner* (student)

Ser du noen som mangler på listen? Ta kontakt med oss på mail: trd.by@adresseavisen.no.