Her kan du dra på byen i Trondheim i påska

Diskoteket

Hos Diskoteket har de åpent hele påskeuka til og med påskeaften, og åpner klokka 20.00 alle dager.

The Mint

Her er det vanlige åpningstider, noe som betyr at The Mint har åpent langfredag og påskeaften fra klokka 22.00.

Kokomo

Kokomo holder også åpent som vanlig, og åpner derfor dørene klokka 21.00 både langfredag og påskeaften.

Lille London

Til og med onsdag 17. april holder Lille London åpent som vanlig (11.00 til 02.30). Deretter er åpningstidene som følger:

Skjærtorsdag: 15.00 - 02.30

Langfredag: 15.00 - 02.30

Påskeaften: 13.00 - 02.30

1. påskedag: 14.00 - 02.30

2. påskedag: 15.00 - 02.30

I tillegg har de livemusikk fra og med onsdag til og med søndag i påskeuka.

Heidi's Bier Bar

Hos Heidi's holder de åpent alle dager fra klokka 13.00.

Café 3B

Café 3B holder åpent hver dag, mellom klokka 18.00 og 02.00. Eneste unntak er på påskeaften, da holder de åpent helt fra klokka 13.00 til 02.00.

Bar Circus

Her er det vanlige åpningstider hele påska. I tillegg er det full afterski-fest 1. påskedag, der man blant annet kan vinne sesongkort til Vassfjellet. Denne kvelden åpner de klokka 20.00.

Tyven





Med forbehold om endringer, opplyser Tyven at de holder åpent både langfredag og på påskeaften, begge dager fra klokka 19.00 til 02.30. Ellers holder de stengt onsdag og skjærtorsdag, 1. og 2. påskedag.

Lokal Bar

Hos Lokal Bar holder de åpent som vanlig, med noen få unntak. Slik blir åpningstidene:

Skjærtorsdag: Åpent fra klokka 16.00

Langfredag: Åpent fra klokka 16.00

Påskeaften: Åpent fra klokka 14.00, med klubb fra klokka 22.00

1. påskedag: Søndagsåpent i cocktailbaren fra klokka 21.00

2. påskedag: Stengt

Fire Fine

Onsdag 17. april er det både påskequiz og nattklubb (fra 23.00) på Fire Fine. Skjærtorsdag og langfredag holder de stengt, for så å åpne igjen med nattklubb påskeaften fra klokka 20.00. På 1. påskedag spiller Nidaros Rockorkester fra klokka 17.00.

Barmuda

Hos Barmuda holder de åpent hver eneste dag i påskeuka. Fra skjærtorsdag og til og med 2. påskedag åpner de klokka 13.00, og stenger igjen klokka 02.30. Onsdag til og med søndag kommer DJs.

Good Omens

Hos Good Omens er det stengt til og med skjærtorsdag 18. april. Eget program onsdag 17. april for alle som vil ta en gravøl for Ståle med åpent 18-02. Åpent som vanlig fra langfredag kveld.

Søstrene Karlsen

Fra skjærtorsdag til 1. påskedag holder Søstrene Karlsen åpent fra klokka 11.00 til 02.30 alle dager - unntatt på 1. påskedag, da åpner de klokka 12.00.