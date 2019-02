Tolv ting du kan oppleve i Trondheim denne helga

Det er mange spennende og varierte arrangementer denne helga, og her har vi med tolv av dem. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

I 1947 lanserte den franske moteskaperen Christian Dior «New look» – en legendarisk kleskolleksjon som kom til å definere etterkrigstidens moteideal. Ultrafeminint, nyskapende og elegant var sentrale stikkord for hans kreasjoner, og denne torsdagskvelden kan du bli nærmere kjent med Diors fascinerende virke som motedesigner. Les mer på trd.events.

Hvor: Trondheim Camping

Når: Torsdag fra klokka 18.00

Hos Trondheim Camping steller de i stand dansegulv med trær og lys, og du kan leie headset for å være med på moroa.

Studentene i linjeforeninga Abakus er klare med sin revy, og holder tre forestillinger, én på torsdag, og to på fredag. Aldersgrensa er 18 år.

Hvor: E. C. Dahls Bryggeri

Når: Torsdag til lørdag

I tre hele dager er det duket for kaffefest i Trondheim. Du kan oppleve Norges beste bariaster på nært hold, smake kaffe fra store og små kaffebrennerier eller delta på seminar og lære mer om kaffe. På «Kaffens Marked» finner du utstillere fra kaffebransjen. I tillegg skal ulike norgesmestere kåres! Les mer på trd.events.

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag, ulike tidspunkt

Hele sju ulike filmer har premiere nå i helga. Du kan se «Bookshop», «Cold Pursuit», «Elsk, nyt - og løp for livet!», «En ny reise», «Instant Family», «Kobiety Mafii 2/ Woman of Mafia 2» og «The Hate U Give». Snurr film!

Hvor: Tyven

Når: Fredag klokka 21.00

Jo Sverre (27) synger pop på rindalsdialekt, og ga ut sitt debutalbum, «E», til gode kritikker på tampen av 2017.



Hvor: Olavshallen store sal

Når: Fredag og lørdag

Fem kjente artister samles for å hylle The Beatles. Inger Lise Rypdal, Jørn Hoel, Bjarte Hjelmeland, Atle Pettersen og Lise Karlsnes inntar scenen.

Hvor: Rockheim

Når: Lørdag klokka 10.00 til 17.00

Flere norske artister har fått internasjonalt gjennombrudd de siste årene. Hvordan ble vi så gode på elektronisk musikk? Rockheim ønsker å gi besøkende innblikk i hvordan elektronisk musikk kan bli til. I et nesten skjermløst rom har de laget «verdens største midikontroller» for å la gjestene produsere musikk – ingen forkunnskaper trengs. Opplevelsen forsterkes gjennom lyseffekter – og sangen du lager får du med deg hjem! Les mer på trd.events.

Popup-feministhus 2019

Hvor: Olavskvartalet

Når: Begynner lørdag 13.00, fortsetter til og med 30. mars

Popup-feministhus arrangeres i år for fjerde gang i Trondheim, eneste by i Norge med et slikt hus. Det er åpning nå på lørdag, med musikk, humor og utstillingsåpning. Les mer på trd.events.

Nidaros Hockey - Storhamar

Hvor: Leangen Ishall

Når: Lørdag (17.45) og søndag (13.15)

Høstens utsatte oppgjør mot Storhamar går av stabelen i Leangen Ishall, og disse kampene markerer også slutten på 2018/2019-sesongen. Blir det seier i begge kampene, sikrer Nidaros sikrer femteplassen foran Gjøvik. Les mer på trd.events.