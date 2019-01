Ti morsomme ting som skjer i Trondheim denne helga

Det er mange spennende og varierte arrangementer denne helga, og her har vi med ti av dem. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Den store symaskindagen

Hvor: Klar, ferdig - sy!

Når: Torsdag klokka 10.00 til 18.00

Her blir du presentert for en rekke Janome og Baby Lock symaskiner. Du får høre historien til maskinene og hva som er unikt med dem. Hver time starter en ny demonstrasjon, så det blir mulighet til å bli kjent med ulike symaskintyper og modeller. Les mer på trd.events.

Silent Disco

Hvor: Studentersamfundet, Storsalen

Når: Torsdag klokka 22.00

Et dansegulv fullt av mennesker - med hvert sitt headset og flere DJs som spiller musikk for å få dansefoten til å virkelig riste. Torsdag kveld er det silent disco i Storsalen!

NB: Arrangementet er utsolgt, så her må du spørre nære og kjære om de har en billett til overs!

Death By Unga Bunga

Hvor: Tyven

Når: Torsdag klokka 20.00

Selv om medlemmene i Death By Unga Bunga fortsatt kan regne seg selv som relativt unge menn, har de faktisk allerede feiret 10 år som band. Rockeband, for å være eksakt. Torsdag kan du oppleve dem på utestedet Tyven, les mer på trd.events!

Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag og lørdag

Denne helga er det premiere på seks ulike kinofilmer. Fredag kan du for første gang se enten «Destroyer», «Kvinne på krigsstien», «Manikarnika», «Pjusken - Et vintereventyr» eller «The House That Jack Built». Lørdag har «BTS: World Tour Love Yourself in Seoul» premiere.

«The Crown»: Agent Scully blir Margaret Thatcher Gillian Anderson rykker inn i sesong fire av «The Crown» – i rollen som selveste jernladyen.

Raga Rockers

Hvor: Byscenen

Når: Fredag og lørdag, konsertstart klokka 22.00

Et av landets mest legendariske rockeband har lagt ut på nok en klubbturnè i 2019. Raga Rockers har gitt sitt publikum solide doser rockpoesi gjennom 12 studioalbum og et hundretalls konserter.

De betegnes som en av «De fire store» i norsk rock og fikk sin plass i Rockheim Wall of Fame i 2017.

Konserten fredag er utsolgt, men for ekstrakonserten på lørdag er det fortsatt ledige billetter. Les mer på trd.events.

World Cup Kombinert

Hvor: Granåsen

Når: Lørdag og søndag

Denne helgen kommer verdenseliten i kombinert til Granåsen for å konkurrere! Det er i tillegg matsalg, aktiviteter for barna og konkurranse med prestisjefulle utøvere.

Kristin (22) har over 75 000 følgere på Instagram: Fikk bamser, blomster og brev i posten For 22-åringen skulle Instagram egentlig bare være en kjekk hobby. Nå er hun mer forsiktig med å la folk vite hvor hun bor.

Nidaros Jets - Centrum Tigers

Hvor: Husebyhallen

Når: Lørdag klokka 15.00

Basketlaget Centrum Tigers fra Oslo kommer for å møte Nidaros Jets i basketballens toppserie i Norge. Les mer på trd.events.

Tordenskjold - alle tiders trønder

Hvor: Trøndelag Teater

Når: Vises fra lørdag klokka 18.00

En skrønike av Bones, Havdal og Løseth

Trioen bak suksessene Nøtteknekkeren, Julevangeliet – The Smash Hit Musical og Robin Hood – Rai Rai i Sherwoodskogen gyver nå løs på historien om selveste Peter Wessel Tordenskjold.

Tittelrollen spilles av Lisa Tønne, en utflyttet trønder, fra Trondheim og Iran. Les mer på trd.events!

The Wall presenterer «One world, one soul»

Hvor: Olavshallen store sal

Når: Lørdag klokka 20.00

The Wall a Tribute to Pink Floyd er en av Norges og Skandinavias beste Pink Floyd tribute band.

The Wall vil nå presentere nye låter, men har også med noen av de kjente og kjære Pink Floyd klassikerne.

Kulturdag på Svartlamon

Hvor: Svartlamon kunst- og kulturbarnehage

Når: Søndag klokka 08.00 til 20.00

Svartlamon Beboerforening inviterer til Kulturdag på Svartlamon, med gratis workshops, sirkus, yoga, dans, skissesirkler og film - for å nevne noe. Les mer på trd.events.