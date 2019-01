Elleve ting du kan oppleve i Trondheim denne helga

Det er mange spennende og varierte arrangementer denne helga, og her tar vi med elleve av dem. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

#mystory #mystory: - Tiden vi bruker på sosiale medier er ufattelig skremmende og trist Sandra Jokic fra Trondheim har over 100 000 følgere: - Det veldig mange utenlandske friere der ute og menn som sender video av hvor sterke de er.

Nyttårskonsert i 2/4-dels takt

Hvor: Byscenen

Når: Torsdag, konsertstart 19.30

Luftforsvarets musikkorps går for full marsj inn i det nye året, med musikk og god stemning når korpset lader opp til et nytt år i to fjerdedels takt! Dørene åpner klokka 18.30, les mer på trd.events.

Fra filmens verden

Hvor: Olavshallen store sal

Når: Torsdag, konsertstart 19.30

Hør filmmusikk fra flere tiår, fra borgerkrig og kjærlighet til pirater, grøss og supermenn!

Filmmusikk fra «Robin Hood», grøsserklassikeren «Psycho», actionfilmen «Mission Impossible», «Ringenes herre», «Flåklypa» med mer.

Torodd på Diskoteket: Diskoteket-Torodd: - Gjesten skjønte ikke hva han hadde gjort galt da han ble tatt med buksene nede Du finner dem bak baren eller i døra på puber, restauranter og utesteder. Men hvem er de? Vi har snakket med Torodd Helgesen.

Hanne Sørvaag

Hvor: Ranheim kirke

Når: Torsdag, konsertstart 19.30

For femte år på rad arrangeres det nyttårskonsert i Ranheim kirke. Denne gangen kommer Hanne Sørvaag med eget band. Les mer på trd.events.

Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Torsdag og fredag

Denne uka har seks forskjellige filmer premiere på Trondheim Kino. Torsdag kan du se de tamilske filmene «Petta» og «Viswasam». Fredag kan du se «Blue Iguana», «Dragetreneren 3», «Psychobitch» og «The Mule».

Snart kan Messenger se sånn ut Faller det mørke eller det lyse designet mest i smak?

Dr. Hook

Hvor: Olavshallen store sal

Når: Fredag, konsertstart 19.30

Det legendariske bandet Dr.Hook er tilbake, med Dennis Locorriere, stemmen og opphavsmannen til flere av de mest kjente sangene, i front.

Dr.Hook har holdt det gående med plateutgivelser og turneer siden slutten av 60-tallet. Bare i Storbritannia har de solgt over 85 000 billetter på turnéene de siste par årene. Les mer på trd.events!

OBS: Denne konserten er utsolgt, så her må du høre med nære og kjære om de har en billett til overs.

Omar Souleyman

Hvor: Byscenen

Når: Fredag, konsertstart 22.00

I 2018 solgte den syriske dansemusikk-kongen Omar Souleyman ut Københavns største klubbscene med sin energiske synergi mellom arabisk dabke og acid house, før han reiste til Bergen og solgte ut legendariske Garage. Nå besøker han Trondheim. Aldersgrensa er 18. år, dørene åpner klokka 21.00. Les mer på trd.events!

Ut-Awards: Disse kniver om å bli Årets utelivsnykommer Hvem stikker av med pokalen under Ut-Awards - Trondheim Camping, Kraft Bodega eller Tyven? Vi har tatt en prat med de nominerte.

Knausfestivalen 2019

Hvor: Studentersamfundet, Knaus

Når: Fredag og lørdag

I helga blir det to helaftener fylt med musikk i et spekter av sjangre. Bergensbandet Utakk kommer, og det gjør også Kanaan fra Oslo, Huma Luma fra Halden, Happydieyoung

Folkets markering for ulvene

Hvor: Tordenskioldparken

Når: Lørdag 13.00 til 15.00

NOAH arrangerer en stor markering mot regjeringens rovdyrpolitikk.

De fortsetter kampen for rovdyrene i Norge og håper at folk i Trondheim stiller opp for å kreve en bedre rovdyrpolitikk. Les mer på trd.events!

Serier vi ser fram til i 2019 Dette venter deg på seriefronten i det nye året.

Monster Magnet

Hvor: Byscenen

Når: Lørdag, konsertstart 21.15

New Jersey-bandet Monster Magnet har holdt det gående siden 1990 da de debuterte med den selvtitulerte Ep'en Monster Magnet.

Vi spoler fort frem til 2018 og deres siste utgivelse «Mind Fucker», som har fått overraskende gode anmeldelser. Sist de gjestet Trondheim spilte de for et entusiastisk Pstereo-publikum. Les mer på trd.events.

Helgekurs i ski-skøyting

Hvor: Skistua

Når: Lørdag og søndag, 11.00 til 15.00 (lørdag), 11.00 til 12.30 (søndag)

Dette er et intensivkurs som går over 3 x 90 min, lørdag og søndag. Kurset passer for deg som går litt på ski og som ønsker å få mer rytme og flyt i skigåinga. Det er lagt opp med litt teori, praktisk, videoopptak og gjennomgang med teknikkanalyse. Les mer på trd.events.

Nidaros Hockey - Narvik

Hvor: Leangen Ishall

Når: Lørdag (15.00) og søndag (10.30)

Årets første hjemmehelg går av stabelen, der Narvik Arctic Eagles kommer på besøk.

Lørdag er det også bamsekamp i regi Hockey Mot Kreft. Dette betyr at bamser kastes på isen ved første scoring til hjemmelaget, bamsene samle inn og leveres til barneavdelingen på St. Olavs hospital. Kjøp en bamse og ta turen!