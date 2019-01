Disse kniver om å bli Årets utelivsnykommer

«Har du fått med deg at dere er nominert til Årets utelivsnykommer i Ut-Awards», spør vi i en sms til daglig leder for Trondheim Camping, Kaja Holmesland, morgenen etter at de nominerte er lansert.

- Nei det har jeg ikke fått med meg, men så utrolig gøy!

Trondheim Camping slapp inn sine første golfglade gjester i slutten av april i 2018. 52 000 (!) minigolfrunder senere, gir den daglige lederen følgende oppsummering av åpningsåret: «Bra».

- Det å starte et sted er tøft i seg selv, men det har gått veldig bra. Minigolf er noe trønderne og byen har satt pris på. Det åpnet mange andre bra steder i fjor, så det er kult å bli lagt merke til.

- Det må bli nakengolf i 2019

Holmesland mener at det å være annerledes har vært en fordel for Trondheim Camping.

- Vi er ikke kun et utested der du bare drikker, men også et sted du drar for en opplevelse og aktivitet sammen med andre mennesker. Det er en viktig faktor. Hos oss er det ikke bare fokus på festingen.

- Hva har vært åpningsårets høydepunkt?

- Vanskelig å si. Generelt at vi trekker så ulike aldersgrupper, noe som gjør jobben ved et utested annerledes. I tillegg tillater både konseptet og mine sjefer igjen at vi kan gjøre ulike ting, som å bidra til tv-aksjonen eller gi gratis golf til sykepleiere.

- Et høydepunkt i seg selv var å i det hele tatt få til å åpne på så kort tid. Få dager før åpningen hadde vi ikke noe særlig til baner å snakke om en gang. I tillegg har vi fantastiske ansatte som alle har vært med fra starten av.

- Hva kan vi vente fra dere i 2019?

- Vi skal ha «morning beat», altså frokostfester tidlig om morgenen der folk kan komme å danse før de skal på jobb. I tillegg jobber vi med å få på plass ulike konsepter og eventer som ikke finnes så mange andre steder. Og så håper jeg på nakengolf i 2019. Det må det bli.

- Appell til de som skal stemme?

- Vi har et unikt sted som ikke er kun det ene eller det andre. Her kommer barn og voksne, vennegjenger, familie og hunder, du har alt. Vi er et helt annerledes konsept, åpent for alt og alle!

Kraft Bodega: - En ære bare å bli nominert

Sjefskokk og medeier ved Kraft Bodega på Brattørkaia, Thomas Borgan, er midt under forberedelsene til årets første åpningsdag. Blanke ark, ny meny og tomme kjøleskap.

- Nominasjonen var en veldig bra start på året. Det er en ære bare å bli nominert, og det er bra at det finnes en nykommerkategori, sier Borgan.

Kraft er eneste restaurant som er nominert i kategorien Årets utelivsnykommer, men som Borgan påpeker, har alle de nominerte ulike konsepter innen samme bransje.

- Vi vil alle glede folk med god service og gode opplevelser, enten de ønsker noe sosialt, mat eller bare å kose seg.

Overrasket over opplærte gjester

- Hvorfor tror du at nettopp dere ble nominert?

- Kanskje det som oppsummerer oss alle er at det er personlighet i det vi driver med, et eget konsept og en selvtillit i det vi gjør. Trondheim har hatt litt lav selvtillit tidligere, men bransjen har virkelig blomstra nå. Og folk er flinke til å bruke oss, mener Borgan.

- Hvordan vil du oppsummere året som har gått, siden åpning i slutten av april?

- Det har vært en jevn stigning hele året, der vi virkelig blomstra til jul med masse gjester. Vi har stadig funnet både form og selvtillit.

- Området er enn så lenge ganske rolig og folk må bli litt kjent. De fleste bestiller i forveien, folk vil ikke risikere noen bomtur.

- Er det noe som har overrasket?

- Kort fortalt, i en bransje med så høyt nivå i byen, ønsket vi ikke å være like låst noen fastsatt meny, og savnet en stor á la carte av høy kvalitet. Vi trodde gjestene ville bestemme selv, plukke og dele. Men folk har blitt opplært, og går som regel for de fastsatte menyene likevel.

- Et lite mål for dette året er at gjestene også bruker oss på andre måter, gjerne dropper innom for litt snacks og et glass vin. Man må ikke bruke masse penger hver eneste gang, sier Borgan, og legger til at han håper de vil rekke å få på plass en uteservering før sommeren kommer for fullt.

Appellen til leserne som skal stemme, er som følger:

- Det vil være en stor oppmuntring om folk stemmer på oss, og viser støtte slik at vi kan vise at dette er mulig. Kanskje det oppmuntrer også andre til å prøve seg. Vi treffer ikke like bredt og mange som utesteder gjør, så mange stemmer blir vi veldig glade for.

Tyven: - Vi har allerede huset fullt av stamgjester

De ferskeste av de nominerte, Tyven i Dronningens gate, rakk kun å holde åpent i de tre siste månedene i 2018.

Daglig leder Ida Vie oppsummerer tiden så langt som følger:

- En fantastisk liten reise på snart tre måneder. Det føles ut som vi har hatt åpent i årevis, vi har allerede huset fullt av stamgjester og godtfolk fra hele verden som setter sitt preg på Tyven hver eneste dag.

- Hva tenker dere om å bli nominert til Årets utelivsnykommer?

- Det utrolig hyggelig å bli nominert og at folk allerede har satt veldig stor pris på det vi har å tilby, og de fantastiske folkene som jobber her.



- Stjålet mange hjerter

Den daglige lederen mener Trondheim trenger Tyven, klubbscenen, møtestedet, dansen og musikken. Åpningen har ifølge Vie gått over all forventning.

- Det er tydelig at Tyven har stjålet mange hjerter og er her for å bli.

- Hvilke planer har dere for 2019?

- Vi skal fortsette å være i konstant bevegelse og tilby byen noe litt utenom det vanlige. Og ikke minst fortsette den gode samtalen i baren når du ramler innom. Herlighet vi har jo såvidt begynt, Trondheim. Get ready, vi gleder oss til resten.

Oppfordringen fra Tyvens daglige leder er klar:

- Stem om du vil, men er det noen som fortjener å settes ordentlig pris på er det innsatsen til mine utenomjordiske fine kolleger!

