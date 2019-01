- Gjesten skjønte ikke hva han hadde gjort galt da han ble tatt med buksene nede

Forrige gang tok vi en prat med Maja Sæther Svenning hos Frati, som kunne fortellle at hun ble rimelig starstruck da hun fikk æren av å geleide Tore Sagen til toalettet en gang hele Radioresepsjonen-gjengen var på besøk.

Svenning valgte å utfordre Torodd Helgesen på Diskoteket til å svare på våre spørsmål denne uka!

- Hvor jobber du nå, og hvilken stilling har du?

- Jeg jobber på Diskoteket som bartender og ølkelner.

- Hva gjør du når du ikke jobber på utestedet?

- Når jeg ikke er på jobb går mye av tiden til fotball. Enten spille selv, se en kamp eller jobbe med Munkholmen Idrettslag Fotball som er en nyoppstartet klubb. En eller flere øl utover kvelden er heller ikke å forakte. Gjerne i tospann med den gode samtalen eller et parti sjakk.

- Hva er den beste låta du hører når du er ute på byen selv?

- Det er ikke lett å plukke ut en enkelt låt, men er det Reggie Got Beats (Disko Naiv) som styrer musikken, så vet jeg at kvelden er i trygge hender og det blir dansing både foran og bak baren. Groove Your Troubles Away.

- Hva bestiller du aldri når du er ute?

- Det er sjeldent jeg bestiller Chili Klaus, men man skal aldri si aldri... En sjelden gang er det akkurat det som må til.

- Hva er det sjukeste du har opplevd at en gjest har gjort?

- Etter sju år i bransjen har man sett mye rart og mye sykt, men en av de mest spesielle opplevelsene må ha vært han som valgte å urinere i vasken på unisextoalettene. Han skjønte ikke hva han hadde gjort galt da han ble tatt med buksene nede og ble bedt om å gå på grunn av upassende oppførsel. Senere viser det seg at dette er lillebroren til ei venninne jeg gikk på skole med.

- Hva burde gjester tenke på, revurdere eller unngå å gjøre når de er på restaurant eller på byen?

- Stort sett oppfører de aller fleste seg bra når de er ute, men av og til er det en liten brøkdel som ødelegger for seg selv og andre. Disse personene burde huske å ta med seg både sunn fornuft og normal folkeskikk når de drar hjemmefra. Da blir kvelden fort mye bedre for alle involverte.

- Om du kunne ha festet med tre kjendiser, hvilke som helst, død eller levende – hvem ville det vært?

- Jeg er ikke så opptatt av kjendiser, men regner med at denne trioen byr opp til en bra fest: Tete Lidbom, Tuva Fellmann (hun har lovet å spandere Fernet) og «lokalkjendis» Dennis (28) fra stamgjest til medeier.

- Hvem i utelivsbransjen vil du utfordre til å svare på disse spørsmålene neste gang?

- Det er mange sterke kandidater jeg vil utfordre. Men denne gangen blir det uten tvil Stig Ove Sæther på AiSuma.