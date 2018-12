Ti trivelige ting du kan finne på i Trondheim denne helga

Enkelte tradisjoner betyr mer for folk enn andre. Motorpsycho har holdt det gående i over 25 år (!), og med mange solide album bak seg, har de manifestert seg i mange sjangre. Les mer på trd.events!

Her blir det filmvisning med levende orkestermusikk. «The Snowman» er en alle tiders filmklassiker for barn og voksne, basert på Raymond Briggs kjente barnebok. Les mer på trd.events.

I helga er det premiere på fire nye filmer: «Crazy Rich Asians», «Spider-Man: Into The Spider-Verse», «The Possession of Hannah Grace» og «Thuppakki Munai - Tamil film». Snurr film!

Silya Nymoen er en norsk sanger og låtskriver, og utgjør Silya & The Sailors. The Bad Santas består av: Truls Hval (gitar), Endre Hallre Hareide (bass), Kristian Tybakken (trommer), Håkon Marius (piano), Sigurd Evensen (trombone), Marius Hoven (trombone), Marius Haltli (Trompet) og Lasse Rossing (trompet). Les mer på trd.events!

Hvor: Ilen kirke

Ilen kirke Når: Lørdag klokken 16.00

Nå på lørdag dukker det opp et unikt arrangement her i Trondheim, der rundt 50 personer i kor fra Östersunds musikgymnasium.

Den store juletrefesten

Hvor: Byscenen

Byscenen Når: Lørdag, dørene åpner 20.30

Dette er en alternativ førjulsaften for pop og rock-elskere. Per Borten og co. samles på Byscenen med en mange vokaltalenter for å gjøre stas på den litt alternative delen av pop og rock. Les mer på trd.events!

Førjulskos ved Estenstaddammen

Hvor: Estenstaddammen

Estenstaddammen Når: Søndag klokka 12.00 til 14.00

Bålpanna fyres opp, og du kan ta med medbrakt formiddagsmat som du kan tilberede på bålet. I tillegg blir det servert gløgg og kaffe, og julemusikk blir det også. Og kanskje kommer nissen?