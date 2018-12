Dette vil Emilies Eld-servitør Arve aldri bestille i baren selv

Forrige gang tok vi en prat med Tove Børstad Solem, restaurantsjef hos Kraft Bodega. Hun fortalte blant annet om en ufordragelig gjest: - Jeg har aldri sagt «æsj» så fort og så mange ganger i hele mitt liv

Denne uka har vi snakket med Arve Haus!

- Hvor jobber du nå, og hvilken stilling har du?

- Jeg jobber som servitør på Emilies Eld.

- Hva gjør du når du ikke jobber på utestedet?

- Da går mye av tiden til avslapping, gaming og å prøve å bukt på alle animeer jeg har lyst til å se! Men man er jo også ute og koser seg en del sammen med gode venner over god mat og drikke.

- I tillegg bruker jeg også fritida til å lese meg opp til jeg skal starte på sommelier-studiet i Oslo over nyttår.

- Hva er den beste låta du hører når du er ute på byen selv?

- Når det kommer til musikk ute på byen er jeg så og si altetende, men gi meg noe bra fra 90-tallet og da tar det ikke lang tid før jeg er i full allsang ute på dansegulvet!

- Hva bestiller du aldri når du er ute?

- Tequila! Bare... nei!... aldri tequila...

- Hva er det sjukeste du har opplevd at en gjest har gjort?

- Jeg har, tro det eller ei, vært ganske så heldig med gjestene jeg har hatt den tida jeg har vært i denne bransjen. Men en hendelse som sitter igjen er nok en jeg hadde ganske tidlig etter at jeg kom til Trondheim og begynte å jobbe.

- Det var midt i julebordsesongen, og selvfølgelig stappfull restaurant, og jeg hadde et større selskap hvor en del av gjestene skulle bestille runder på runder med drinker. De oppførte seg som «storkarer», selv om de bare var i midten av 20-åra.

- Når de allerede etter første runde begynte å klage på at de syns det tok lang tid å få drikke fra baren (de hadde ikke ventet mer enn 3-4 minutter), og jeg prøvde å forklare at med 250 andre gjester i lokalet som også bestiller drikke så kan det ta litt tid, men det kommer så fort som mulig. Da skulle de «gi meg noen retningslinjer jeg burde følge for resten av kvelden; Prioritere, prioritere, prioritere!»

- Eventuelt må det være han som spydde ut over hele teppegulvet i et av de avskjermede rommene vi har. Da måtte man jo bare prøve å få vekk så mye som mulig siden resten av selskapet han var med fortsatt måtte sitte der da resten av restauranten var full!

- Hva burde gjester tenke på, revurdere eller unngå å gjøre når de er på restaurant eller på byen?

- At vi servitører bare er mennesker vi også. Vi skjønner utrolig godt at det er irriterende om vi glemmer noe! Tro meg, vi irriterer oss liker mye, om ikke mer, over det selv! Og spesielt nå i julebordsesongen, og alt det stresset det ofte medfører, så hender seg dessverre at ting skjer, eller at noen glemmer noe.

- Men hvis du tror at det å dra fram pekefingeren og kjeftingen er det som kommer til å hjelpe saken, så har du misforstått grundig! Vi servitører er stort sett veldig greie å ha med å gjøre, så lenge du også er grei!

- Så gi oss heller et lite vink og et «unnskyld, men jeg tror kanskje at (føy til det som måtte være galt/mangle)», så skal du se at det blir orden på sakene ganske så fort.

- Om du kunne ha festet med tre kjendiser, hvilke som helst, død eller levende – hvem ville det vært?

- Graham Norton, Stephen Fry og Bill Bailey!

- Hvem i utelivsbransjen vil du utfordre til å svare på disse spørsmålene neste gang?

- Maja Sæther Svenning på Frati.