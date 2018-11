- Det sjukeste jeg har opplevd fra en gjest var i julebordsesongen

Forrige gang fortalte Marius Forbord hos Mellomveien om gjester som bestiller en øl, for så å gå på do mens bartenderen tapper.

Denne uka har vi snakket med restaurantsjef på tre utesteder, Øystein Sæle Opedal!

1. Hvor jobber du nå, og hvilken stilling har du?

- Jeg jobber nå som restaurantsjef på tre utesteder som driftes av Bare Blåbær AS - Cafe Bare Blåbær, Bær&bar og Bar Passiar på Dokkhuset.

2. Hva gjør du når du ikke jobber på utestedet?

- Når jeg ikke jobber på et av våre utesteder, besøker jeg gjerne andre utesteder sammen med gode venner. Jeg er også en hobbykokk som står mye over grytene når jeg er hjemme.

3. Hva er den beste låta du hører når du er ute på byen selv?

- For tiden er det «Darkside» av Alan Walker som absolutt får meg i det beste humøret ute på byen. Gode minner fra en hyttetur i Snåsa har æren for dette låtvalget.

4. Hva bestiller du aldri når du er ute?

- Jeg bestiller aldri alkoholfrie drinker når jeg er ute på byen selv, da hadde jeg bare blitt sittende å irritere meg over hvor god drinken hadde vært dersom det hadde vært alkohol i den.

5. Hva er det sjukeste du har opplevd at en gjest har gjort?

- Det sjukeste jeg har opplevd at en gjest har gjort var i julebordsesongen for noen år siden. Det var et lystig lag med unge kvinner i 50 årene, hvor den ene kvinnen følte at det passet seg å stikke hånda ned i buksa mi og «massere» rumpa mi mens jeg skjenket vin. Jeg ble veldig satt ut, men er glad for at hun fikk noe å skjemmes over dagen derpå.

6. Hva burde gjester tenke på, revurdere eller unngå å gjøre når de er på restaurant eller på byen?

- Jeg synes veldig mange av gjestene burde revurdere sin oppførsel kraftig. De må huske på at vi er folk vi også. Jeg synes også at mange burde droppe andmeldelsene sine på både Facebook, Tripadvisor og lignende. Ta heller opp problemet med servitør mens du er på utestedet, så ordner det seg som oftest.

7. Om du kunne ha festet med tre kjendiser, hvilke som helst, død eller levende – hvem ville det vært?

- Ingrid Helene Håvik fra Highasakite, Adele og Paris Hilton. Tror vi kunne fått tidenes «jentekveld» på byen.

8. Hvem i utelivsbransjen vil du utfordre til å svare på disse spørsmålene neste gang?

- Nina Isabell Laurila Lakså på Fru Lundgreen.