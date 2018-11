Ni ting som skjer i Trondheim i helga

Det er mange spennende og varierte arrangementer denne helga, og her tar vi med ni av dem. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Rosenborg - Start

Hvor: Lerkendal Stadion

Lerkendal Stadion Når: Torsdag, kampstart 19.05

Få med deg semifinalen i cupen mellom Rosenborg og Start nå på torsdag! Les mer på trd.events.

Brudevisning

Hvor: Frimurerlogen

Frimurerlogen Når: Torsdag, klokken 19.00

Tessem Brudesalong, frisørsalongen Stas hår og bryn, blomsterbutikken Bakklandet blomster og Fotograf Titt Melhuus går sammen om en visning for deg som er gifteklar!

Trondheim Open

Hvor: Kjøpmannsgata Ung Kunst (K.U.K)

Kjøpmannsgata Ung Kunst (K.U.K) Når: Torsdag til søndag

Trondheim Open gir et innblikk i byens profesjonelle kunstliv og synliggjør den lokale kunstscenen. Årets program strekker seg over ti dager hvor publikum inviteres til å komme på baksiden, møte kunstnerne og oppleve kunsten fra en annen vinkel. Dette er siste helga.

Rørlegger Isak (23) lager «Trondheims beste drink» Isak Skarstad (23) fra Namsskogan jobber fulltid som rørlegger og deltid som bartender. I helga kom han på førsteplass under Trondheim Open med drinken «Skogsbær12b».

Trondheim Opens infobase, kafé og samlingspunkt finner sted på K.U.K (Kjøpmannsgata 36/38) og holder åpent hver dag i festivalperioden. Les mer om programmet på trd.events!

Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Trondheim Kino Når: Fredag

Denne fredagen er det premiere på fem nye filmer, der du enten kan se barnefilmen «Gåsehud 2: Monsterkvelden», animasjonsfilmen «Gordon & Paddy - nøttemysteriet i skogen», dramaet «Girl», musikkfilmen «Bohemian Rhapsody» eller dramaet «Ett minutts stillhet...».

Og på lørdag er det Den store kinodagen, med halv pris på alle filmer, førpremierer og utkledning - for å nevne noe.

Bobler

Hvor: Olavshallen

Olavshallen Når: Fredag, klokken 18.00

Med mange eksempler fra eget, levd liv forteller søstrene Dora og Bjørg Thorhallsdottir om sine hindringer, oppturer og nedturer. Dette er et slags foredrags-show med to damer som ikke tar seg selv høytidelig - få tips, verktøy og inspirasjon. Les mer på trd.events.

Vintermarked

Hvor: Byscenen

Byscenen Når: Lørdag, åpent for alle fra klokken 10.15

For andre gang arrangeres det et stort strikkemarked på Byscenen! I juni ble det arrangert for første gang, og da tok over 700 personer turen for å se og hande både garn, strikkepinner og oppskrifter. Denne gang er det over 20 utstillere som kommer.

Det blir også «strikk og drikk» på Scandic Nidelven på kvelden!

Nidaros Jets - Gimle Basket

Hvor: Husebyhallen

Husebyhallen Når: Lørdag, klokken 15.00

Nå på lørdag tar Nidaros Jets imot Gimle Basket i toppserien i basketball. Kampen kan du få med deg i Husebyhallen! Les mer på trd.events.

Are Kalvø

Hvor: Olavshallen

Olavshallen Når: Lørdag, klokken 19.00 og 21.30

En dag oppdaget Are Kalvø at han ikke hadde en eneste Facebook-venn som ikke hadde lagt ut et bilde av seg selv på et fjell. I forestillingen «Hyttebok frå helvete» forteller han om naturen, vår tid, og om overraskende mye annet som du ikke trodde hadde noe med saken å gjøre. Les mer på trd.events!

Rosenborg - Odd

Hvor: Lerkendal Stadion

Lerkendal Stadion Når: Søndag, kampstart 18.00

Heldigvis slo RBK Brann i forrige serierunde, men det gjelder likevel å stå distansen. På søndag kommer Odd til Lerkendal! Ranheim spiller borte mot Haugesund, samme tidspunkt.